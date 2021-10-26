Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 26 октября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 19 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 26 октября зафиксировано 19 120 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 734 человека (это максимальное количество с начала пандемии), 9 738 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 939 человек, а 254 920 человек вакцинировано против COVID-19. 95% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 2 803 159 человек;
- поправилось – 2 390 112 человек;
- летальных исходов – 64 936;
- проведено ПЦР-тестов – 14 082 277.
С начала вакцинальной кампании привито 9 151 480 человек, из них получили одну дозу – 9 151 478 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 058 802 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 16 210 280 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.