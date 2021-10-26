Украина остается в "зеленом" списке ЕС

Страна – в списке безопасных государств мира для путешествий.
Украина остается в"зеленом" списке Евросоюза по крайней мере до конца этой недели.
Об этом сообщает "Радио Свобода", рассказали в ТСН.Ранок 26 октября.
В настоящее время в перечне стран, откуда Евросоюз позволяет путешествовать, всего 16 государств. В зависимости от эпидемической ситуации и прогресса с вакцинацией этот список Брюссель регулярно пересматривает.
Кроме того, Совет ЕС рекомендовал открыть границы для несущественных путешествий из Аргентины, Намибии, Перу и Колумбии. Это решение носит рекомендательный характер. Каждая европейская страна решает самостоятельно – что делать.
В то же время в украинском МИДе уверяют: если Украину ЕС исключит из "зеленой" зоны, то это будет означать лишь введение временных ограничений на туристические поездки. Впрочем, тотального закрытия границ как в прошлом году не будет.
Как сообщалось, с 24 сентября на портале "Дія" можно сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации. Как сгенерировать документ: пошаговая видеоинструкция
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