Чемодан / © Credits

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Существует способ упаковки, который помогает рационально использовать пространство, сохранить одежду опрятной и даже взять с собой больше вещей.

Об этом пишет Popular Science.

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Эксперты советуют не складывать всю одежду обычными стопками, а совмещать разные способы упаковки. Своими рекомендациями поделилась эксперт по путешествиям, автор книги Pack it Up: Essential Guide to Smart Travel Энн Макелпин. По ее оценкам, в течение жизни она упаковывала и распаковывала чемоданы более 25 тысяч раз.

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Как правильно начинать паковать чемодан

Первый шаг — создать ровное основание внутри багажа. Во многих чемоданах есть внутренние углубления, которые остаются из-за конструкции выдвижной ручки. Из-за них дно выходит неровным, а часть пространства фактически теряется.

Эксперт советует выровнять эти углубления с помощью органайзеров или компрессионных упаковочных кубов. К примеру, в небольшой мешочек можно положить нижнее белье и разместить его в углублении. Также для этого подойдут мягкие вещи: косметички, скрученные носки или другие небольшие предметы.

После создания ровного основания можно выкладывать одежду.

Обувь Макелпин советует класть поближе к нижней части чемодана, у колес. Это помогает правильно распределить вес багажа. Тяжелые предметы не стоит размещать сверху, ведь из-за этого чемодан может терять устойчивость и опрокидываться.

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Метод чередования: как сложить одежду, чтобы она не помялась

Для упаковки одежды эксперт использует метод, который называет чередованием слоев. Его суть состоит в том, чтобы одни вещи раскладывать плоско, а другие — скручивать в рулоны.

К примеру, штаны не нужно складывать пополам и выкладывать стопкой. Их следует расправить вдоль естественных сгибов, словно вы собираетесь повесить их на вешалку. Пояс размещают у одного края чемодана, а штанины оставляют свисать с другого.

Так же можно раскладывать хлопчатобумажные рубашки, летние платья и другие легко мнущиеся вещи. При этом направление каждой вещи нужно чередовать, чтобы пояса брюк и воротники рубашек не создавали излишней толщины с одной стороны багажа.

Вместо этого трикотаж, синтетическая одежда и другие вещи, которые меньше мнутся, эксперт советует скручивать в плотные рулоны. Их нужно размещать посреди чемодана между разложенными вещами.

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Такой подход позволяет эффективнее использовать пространство: легко мнеющаяся одежда остается расправленной, а остальные вещи занимают меньше места.

Когда все рулоны расположены, штанины и края юбок, которые остались свисать по бокам, нужно завернуть поверх центрального слоя. Это помогает избежать характерных изломов на коленях штанов и делает весь багаж более компактным.

Еще одно преимущество метода — удобство при распаковке. Вещи можно достать из чемодана одним большим слоем, не разбирая несколько отдельных стопок.

Как использовать каждый сантиметр чемодана

Эксперт также советует не покидать пустое пространство внутри обуви. К примеру, туда можно положить зарядные устройства, носки, небольшие украшения или футляр для очков.

Если путешествует пар, можно даже поместить женские сандалии в мужскую обувь, если разрешает его размер.

Не стоит оставлять пустыми и углы чемодана. Их можно заполнить носками, скрученными футболками и другими небольшими вещами. Это не только помогает сэкономить место, но и не позволяет предметам перемещаться внутри багажа во время транспортировки.

Ремни эксперт советует раскладывать вдоль внутреннего периметра чемодана. Так их будет легче обнаружить, когда они понадобятся.

Какие органайзеры помогут в упаковке

Для компактного размещения вещей Макелпин рекомендует использовать компрессионные упаковочные кубы. Это небольшие сумки с двумя молниями: одна закрывает основное отделение, а вторая стягивает ткань, уменьшая объем вещей внутри.

По словам экспертки, такие органайзеры помогают избавиться от лишнего воздуха между сложенными вещами. Объем мягкой одежды, в том числе футболок и брюк, благодаря им можно снизить до 30%.

Еще один вариант — компрессионные пакеты, из которых воздух выходит через специальный клапан без использования пылесоса или насоса. Они могут сократить объем вещей до 80%.

Макелпин использует такие пакеты преимущественно для грязной одежды, поскольку они помогают временно изолировать неприятные запахи. Также в них удобно паковать объемные вещи, например флисовые куртки.

Однако злоупотреблять такими пакетами не стоит: они обычно изготовлены из пластика и могут вызвать больше складок на одежде, чем обычные компрессионные кубы.

Для стирки во время путешествий эксперт берет с собой специальные листы для стирки и большой пакет с застежкой объемом примерно 7,5 литра. В нем можно постирать носки и нижнее белье, не занимая много места в чемодане.

Правило 3:1: сколько одежды брать в путешествие

Еще один совет Макелпин касается количества вещей. Она использует соотношение 3:1: на каждую пару брюк или юбку должно приходиться три верхних элемента одежды.

К примеру, для путешествия можно взять девять футболок, рубашек или блузок и три варианта низа. Важно, чтобы все вещи сочетались между собой и создавали различные комплекты.

Эксперт советует строить гардероб вокруг двух основных цветов, например черного и бежевого, а для разнообразия добавлять несколько ярких деталей.

Обувь также следует подбирать по назначению. Макелпин обычно берет три пары: кроссовки для длительных прогулок, сандалии для пляжа и туфли или лоферы для вечерних выходов.

Какой чемодан лучше выбрать для путешествия

Отдельное внимание эксперт советует уделить выбору самого багажа. По ее мнению, наиболее удобны чемоданы с четырьмя колесами, которые вращаются вокруг своей оси.

Их легче перемещать в переполненных аэропортах и узких проходах самолетов. Кроме того, такой чемодан можно катить рядом с собой в вертикальном положении, не наклоняя и не увлекая за собой.

Это уменьшает нагрузку на запястье, плечи и поясницу по сравнению с моделями на двух колесах.

Еще одно преимущество — возможность ставить сверху сумку с ручной кладью. Поскольку чемодан остается вертикальным, его можно использовать в качестве опоры для дополнительного багажа, не нагружая собственные плечи.

Напомним, ранее речь уже шла об американце, который построил самый маленький дом на воде и отправился в путешествие. В этом доме есть холодильник и солнечные панели, но жить в нем оказалось непросто.

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