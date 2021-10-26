Україна залишається у "зеленому" списку ЄС

Країна - у списку безпечних держав світу для подорожей.

Україна залишається у "зеленому" списку Євросоюзу принаймні до кінця цього тижня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", розповіли у ТСН.Ранок 26 жовтня.

Нині у переліку країн, звідки Євросоюз дозволяє подорожувати, загалом 16 держав. Залежно від епідемічної ситуації та прогресу з вакцинацією цей перелік Брюссель регулярно переглядає.

Крім того, Рада ЄС рекомендувала відкрити кордони для несуттєвих подорожей із Аргентини, Намібії, Перу й Колумбії. Це рішення носить рекомендаційний характер. Кожна європейська країна вирішує самостійно - що робити.

Новини України: до кінця цього тижня залишаємось у "зеленому списку" ЄС

Водночас в українському МЗС запевняють: якщо Україну ЄС виключить із "зеленої" зони, то це означатиме лише запровадження тимчасових обмежень на туристичні поїздки. Утім, тотального закриття кордонів, як торік, не буде.

Як повідомлялося, від 24 вересня на порталі "Дія" можна згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат про вакцинацію. Як згенерувати документ: покрокова відеоінструкція.

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