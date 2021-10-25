Курс долара і євро на 26 жовтня

Курс долара і євро на 26 жовтня

Вартість долара становить 26,4 грн, а євро – 30,6 грн.

У вівторок, 26 жовтня, долар здорожчає, а євро залишиться стабільним. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 26 жовтня:

Долар США – 26,35 грн (плюс 6 коп.).

Євро – 30,57 грн (без змін).

Курси валют у банках та обмінниках 25 жовтня:

Долар США – 26,25/26,45 грн.

Євро – 30,45/30,70 грн.

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