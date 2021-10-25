Україна отримала €600 мільйонів макрофінансової допомоги від ЄС

Україна отримала €600 мільйонів макрофінансової допомоги від ЄС

За словами Шмигаля, ефективна співпраця з міжнародними партнерами дозволить реалізувати в Україні амбітні проєкти для зростання економіки та підтримки громадян.

Україна отримала другий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 600 млн євро.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна отримала 2-ий транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу у розмірі 600 млн євро. Вдячний нашим партнерам в ЄС за таку вчасну підтримку. Стаємо сильнішими разом", - написав він на сторінці у Twitter.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський подякував президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту ЄК Валдісу Домбровскісу "за плідну співпрацю та дієву підтримку реформ".

"Разом будуємо європейську Україну", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо:

22 квітня 2020 року Європейська комісія ухвалила рішення про виділення пакету макрофінансової допомоги у розмірі 3 млрд євро для десяти країн-кандидатів та членів Східного партнерства, з метою допомогти цим країнам у подоланні економічних наслідків пандемії COVID-19. З цих фондів Україні були призначені 1,2 млрд євро.

Перший транш цієї макрофінансової допомоги від ЄС в обсязі 600 млн євро Україна отримала 9 грудня 2020 року.

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