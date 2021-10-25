Украина получила € 600 миллионов макрофинансовой помощи от ЕС

Украина получила € 600 миллионов макрофинансовой помощи от ЕС

По словам Шмыгаля, эффективное сотрудничество с международными партнерами позволит реализовать в Украине амбициозные проекты для роста экономики и поддержки граждан.

Украина получила второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина получила второй транш макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере 600 млн евро. Благодарен нашим партнерам в ЕС за такую своевременную поддержку. Становимся сильнее вместе", — написал он на странице в Twitter.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса "за плодотворное сотрудничество и действенную поддержку реформ".

"Вместе строим европейскую Украину", — подчеркнул глава государства.

Напомним:

22 апреля 2020 года Европейская комиссия приняла решение о выделении пакета макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро для десяти стран-кандидатов и членов Восточного партнерства, с целью помочь этим странам в преодолении экономических последствий пандемии COVID-19. Из этих фондов Украине были назначены 1,2 млрд евро.

Первый транш этой макрофинансовой помощи от ЕС в объеме 600 млн евро Украина получила 9 декабря 2020 года.

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