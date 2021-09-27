Из детской обуви в бессмертный тренд: история популярности туфель Мэри Джейн

Осенью 2021 года особую актуальность приобрела, а точнее вернула себе, культовая пара обуви - Мэри Джейн.

Эти туфли примечательны тем, что у них низкий широкий каблук, зачастую круглый мыс и широкая шлейка, которая застегивается на пряжку и надежно держит ногу.

Подобные туфли выглядят на ноге немного по-детски неспроста, ведь изначально были исключительно обувью для детей. Классические туфли Мэри Джейн производились, как правило, из черной или лакированной кожи, иногда вместо пряжки могла быть кнопка.

Маленькая девочка играет на ступеньках. на ней туфли Мэри Джейн / Getty Images

Но история этих милых туфель началась не из-за талантливого дизайнера или сапожника, а благодаря совершенно другой отрасли - комиксам. В 1902 году американский писатель и художник Ричард Фелтон Аутколт впервые опубликовал свой комикс "Бастер Браун" в газете New York Herald. Комикс рассказывал о симпатичном мальчике из состоятельной семьи по имени Бастер, который был хулиганом и шутником, а компанию герою часто составляла его сестра Мэри Джейн и их пес Тиги (сокращенно от Тигра).

Кадр из немого фильма "Бастер Браун", около 1926 года / Getty Images

Как вы могли догадаться, туфли получили свое название именно благодаря имени сестры главного героя, которая как раз в комиксах изображалась в них. Имя для девочки было выбрано художником не случайно - Мэри Джейн звали его жену.

Комикс о "Бастере Брауне" / Getty Images

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После успеха комикса о хулигане Бастере, появился еще и мультфильм, а через два года, в 1904-м, обувная компания Brown Shoe Company приобрела права на имя Бастер Браун, чтобы использовать этих персонажей в своей рекламе. Так началась новая глава, в новых комиксах, мультфильмах и в дальнейшем в фильмах была интегрирована скрытая реклама - отсылка к Brown Shoe Company, которая изготовляла те самые детские туфли с ремешком.

Хоть официально бренд на самом деле назывался Бастер Браун, дети просили купить родителей именно "туфли, как у Мэри Джейн", поэтому название привязалось к этой модели навсегда.

Плакат Chocolat des Antilles от Vaillant. Девочка изображена в туфлях Мэри Джейн / Getty Images

Также Brown Shoe Company начали продавать игрушки с изображением персонажей комикса, нанимать актеров для театральных постановок в торговых центрах. Это все привлекало новых покупателей и делало Бастера и Мэри Джейн еще популярнее. Дело дошло даже до того, что в театрах ставили постановки по мотивам истории о непослушном мальчике.

Дети со всего мира хотели туфли, как у героев любимой истории, и именно в такой паре обуви ходила будущая королева Великобритании Елизавета II, когда была еще маленькой девочкой, и суперзвезда кино Ширли Темпл.

Постер фильма "Сейчас и навсегда" с Ширли Темпл, 1934 год / Getty Images

Принцесса Елизавета / Associated Press

Также дети появлялись в такой обуви в рекламах и в других фильмах, и в скором времени туфли на ремешке стали обязательной деталью гардероба ребенка (изначально бренд позиционировал туфли как унисекс, то есть они подходили и девочкам, и мальчикам).

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Со временем модель туфель Мэри Джейн перекочевала во взрослый мир. Хотя, по правде говоря, они шились для взрослых и ранее, но вот только назывались bar shoes (барные туфли) и использовались в основном для танцев, ведь ремешок плотно и надежно держал ногу. Поэтому после появления комикса и вирусной популярности среди детской аудитории, взрослые пересмотрели свои взгляды на Мэри Джейн. Периодически эта модель появлялась в коллекциях различных дизайнеров на протяжении многих лет. В конце 20-х годов свою модель Мэри Джейн в фирменном стиле с черным носком предложила даже Коко Шанель.

Коко Шанель в туфлях Мэри Джейн от своей марки / Getty Images

В 60-х туфли опять оказались на пике, ведь часто в Мэри Джейн появлялась популярная в то время модель Твигги и икона моды Джейн Биркин.

Твигги / Getty Images

Джейн Биркин с мужем. На знаменитости туфли Мэри Джейн / Getty Images

В 90-х туфли с ремешком любила жена Курта Кобейна Кортни Лав и супермодель Кейт Мосс.

Кортни Лав / Getty Images

А вот в нулевых эту модель все рассматривали на моднице и звезда культового сериала "Секс в большом городе" Саре Джессике Паркер. В результате актриса выпустила собственную коллекцию обуви с ремешком и пряжкой и даже открыла бутик в Нью-Йорке.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сегодня туфли Мэри Джейн - одна из самых популярных моделей обуви, как для детей, так и для взрослых. Модные бренды постоянно предлагают различные варианты этих туфель в своих коллекциях и часто можно встретить как классическую модель на низком широком каблуке, так и более оригинальные варианты на шпильках, устойчивых каблуках, платформах и шпильках.

Туфли Мэри Джейн / Getty Images

Туфли Мэри Джейн / Getty Images

Туфли Мэри Джейн / Getty Images

Туфли Мэри Джейн / Getty Images

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