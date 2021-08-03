10 пар кроссовок, которые можно носить с чем угодно

Кроссовки ворвались в нашу повседневную жизнь и, похоже, останутся в ней навсегда.

Если ранее эту обувь надевали исключительно для занятий спортом, то теперь они стали главной составляющей новой модной религии, в основе которой в первую очередь - комфорт, ведь более удобной обуви просто не существует.

Сегодня миксовать кроссовки можно совершенно с любыми луками, будь то платье, брючный костюм, джинсы или даже пальто. Они заменили нам туфли-лодочки и балетки, а также выручат в любой ситуации, и осознали это даже такие гиганты модной индустрии, как Louis Vuitton, Dior и Gucci, ведь в их новых коллекциях модели на подиум все чаще выходят именно в кроссовках.

Поэтому, если вы в поисках стильной базовой пары, предлагаем вам эту подборку, ну а вдобавок немного расскажем об истории их появления.

1. Yohji Yamamoto Y-3

Ёдзи Ямамото - всемирно известный японский дизайнер, в коллекциях которого всегда уделяется особое внимание уличному стилю и авангарду. Благодаря такому видению и партнерству с Adidas бренду удалось создать совершенно новую спортивную обувь Y-3, которая по сей день считается одной из самых успешных коллабораций.

Часто в кроссовках этого бренда можно встретить такие отличительные, присущие только ему детали, напоминающие одеяния ниндзя, с высоким язычком, массивной подошвой и гладкими эластичными ремнями.

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2. Yeezy 500

Канье Уэст прославился не только как рэпер, но и как успешный дизайнер. Свою историю со спортивной обувью он начал с коллабораций с такими брендами, как Bape, Louis Vuitton и Nike. Но настоящая эра кроссовок Yeezy началась, когда Канье начал сотрудничество с Adidas. Благодаря этому спортивному гиганту начали появляться модели, которые впоследствии стали культовыми и одними из самых желанных среди модников. Особую роль в этом хайпе сыграли высокая цена обуви, рафлы (лотереи), ну и, конечно, популярность самого Уэста и его уже бывшей жены. Особенно популярной и необычной стала модель Yeezy 500 на подошве Feet You Wear.

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3. Balenciaga Speed Trainer

Это бренд, который просто каждой своей коллекцией создает тренды. Их критикуют, называют "странными" и "уродливыми", но в конечном итоге полностью раскупают. Главной обувью Balenciaga стали кроссовки-носки. Впервые они появились в продаже в 2016 году и стали настолько популярны, что из лимитированной коллекции бренд сделал полноценную, выпустив еще несколько партий.

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4. Nike Air Jordan 4

Это поистине культовая пара кроссовок, которая начала свою историю еще в 1989 году, но популярны они и сегодня. Air Jordan 4 много раз перевыпускали, усовершенствовали и немного меняли дизайн, но концепция этой модели всегда была неизменной: высокая посадка на ноге, крепления по бокам, видимая капсула с воздухом на межподошве.

Именно в этих кроссовках Майкл Джордан добавил очко своей команде Chicago Bulls в игре против Cleveland Cavaliers. Поэтому его бросок изображен на языках кроссовок.

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5. New Balance 574

Это один из старейших брендов спортивной обуви, отличительной чертой которого стала нумерация моделей. Изначально New Balance зарекомендовали себя как новаторы и лидеры рынка, поэтому помимо комфорта начали делать ставку и на визуальную составляющую. Так, в 1988 году появилась модель 574, которая вышла в мужской и женской коллекции. Эти кроссовки лаконичны, и на сегодняшний день их можно встретить в любых расцветках и из любых материалов, но самой популярной, конечно же, остается модель из замши.

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6. Adidas Gazelle

Несмотря на десятилетия успешного бизнеса, невероятное количество коллабораций со звездами и спортсменами все же одной из самых популярных у Adidas остается модель Gazelle. Отличительной чертой этих кроссовок стала лаконичность и три полоски сбоку.

Происхождение названия кроссовок до конца не известно. Некоторые считают, что оно связано с американской спортсменской Вильмой Рудольф, которая именно в этой модели выиграла три золотые медали на Олимпийских играх 1960 года в Риме. Из-за изящества и скорости итальянцы прозвали девушку "Черная газель". Но также Adidas выпустила и другие модели, названые в честь быстрых животных: пантеры и ягуара.

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7. Gucci Flashtrek

Модный дом решил не отставать от тенденций и тоже окунулся в мир спортивной обуви. Так появились необычные кроссовки Flashtrek, во время создания которых бренд вдохновлялся ботинками для пешего туризма, о чем говорят массивная фигурная подошва и шнуровка, как у хайкеров. Стилистика логотипа, расположенного на языке модели, навеяна винтажным логотипом SEGA в духе 80-х.

Модель стала невероятно популярной и идеальной для активного городского жителя, а ее отличительной чертой является съемные ремешки с декором из кристаллов

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8. Reebok Club C 85

Из названия этой модели понятно, что создана она была в середине 80-х, как раз в период повальной моды на спорт, в частности, на теннис. После своего появления на рынке эти лаконичные кроссовки стали одной из самых продаваем у бренда моделей и даже после незначительных модификаций в дизайне все равно остались очень популярны. Сегодня же Reebok Club C можно встретить не только в белом, но и в других расцветках.

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9. Veja V10

Это французский бренд сочетает в себе эстетику и социальную ответственность. Он был основан в 2004 году Себастьеном Коппом и Франсуа-Гисленом Мориллионом, которые поставили перед собой цель превратить производство кроссовок в экологически безопасный процесс на каждом этапе его пути.

Особо популярной стала модель Veja V10, в корой регулярно появляются как звезды, так и представители королевских семей.

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10. Fila Disruptor

Южнокорейская компания, основали которую в Италии, в первую очередь ассоциируется у многих с 90-ми, ведь именно тогда был пик популярности на их кроссовки. Но особую любовь они завоевали из-за контрактов со спортсменами и модными марками, которые рекламировали этот бренд.

Одной из самых популярных моделей Fila стали кроссовки Disruptor, впервые увидевшие свет в 1996 году. Популярными они остаются и сегодня, а также лидируют в звании главных "ugly shoes" в мире, ведь соответствуют всем канонам некрасивых кроссовок: небрежный силуэт, массивная грубая подошва, обилие декора и большой логотип бренда. Однако в современном мире эта модель в стилистике 90-х опять полюбилась модникам.

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