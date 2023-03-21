Засекли – уничтожили: как беспилотники работают по оккупантам (видео)

В ГУР показали, как с помощью беспилотников уничтожают русских захватчиков.

Украинские разведчики показали, как уничтожают российских оккупантов – из беспилотника выявляют позиции врага и наносят удары.

Об этом сообщает ГУР МО.

"Воины ГУР МО Украины во время рутинной ежедневной работы уже приняли за привычку не церемониться с российскими оккупантами: засекли — уничтожили", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские пограничники обезвредили несколькими снарядами группу россиян под Бахмутом (видео).

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