Засекли – уничтожили: как беспилотники работают по оккупантам (видео)

В ГУР показали, как с помощью беспилотников уничтожают русских захватчиков.
Украинские разведчики показали, как уничтожают российских оккупантов – из беспилотника выявляют позиции врага и наносят удары.
Об этом сообщает ГУР МО.
"Воины ГУР МО Украины во время рутинной ежедневной работы уже приняли за привычку не церемониться с российскими оккупантами: засекли — уничтожили", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские пограничники обезвредили несколькими снарядами группу россиян под Бахмутом (видео).
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