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Засекли – уничтожили: как беспилотники работают по оккупантам (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
889
Время на прочтение
1 мин
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Засекли – уничтожили: как беспилотники работают по оккупантам (видео)

Фото: скриншот с видео

В ГУР показали, как с помощью беспилотников уничтожают русских захватчиков.

Украинские разведчики показали, как уничтожают российских оккупантов – из беспилотника выявляют позиции врага и наносят удары.

Об этом сообщает ГУР МО.

"Воины ГУР МО Украины во время рутинной ежедневной работы уже приняли за привычку не церемониться с российскими оккупантами: засекли — уничтожили", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские пограничники обезвредили несколькими снарядами группу россиян под Бахмутом (видео).

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Дата публикации
Просмотры
889
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