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Удобно и модно: 5 пар культовой обуви

Удобно и модно: 5 пар культовой обуви

Getty Images

Эта легендарная обувь никогда не выйдет с моды.

Обувными новинками уже трудно кого-то удивить, ведь каждый сезон различные дизайнеры выпускают огромное количество новых моделей обуви самых различных фасонов, с декором, оригинальными каблуками, завязками и интересными подошвами. Некоторые из этих новинок всего лишь тренды "однодневки", поэтому многие ценители моды всегда возвращаются к классике - моделям, которые уже много лет на рынке, но все так же популярны и востребованы.

Dr. Martens

Это британский бренд, а его история началась в Германии в 1940 годы благодаря Клаусу Мертенсу, которые был доктором в немецкой армии во время Второй мировой войны. В1945 году Мартенс повредил лодыжку во время катания на лыжах. В тот момент он понял, что его армейские сапоги были слишком неудобны, особенно с поврежденной ногой. Так ему пришла идея создать более мягкую и комфортную обувь.

Ботинки он сшил с подручных материалов и заинтересовал ими своего друга Герберта Функа. В 1947 году они начали полноценное производство ботинок. С временем друзьям повезло, поскольку только закончилась война и люди искали удобную обувь на смену жестким армейским ботинкам. Также повезло и с материалами, ведь подошвы они делали из списанной резины немецких Luftwaffe. Также другие составные части обуви были взяты из остатков армейского обмундирования. Стельки были сделаны из погон, а кожа была взята от кожаных штанов офицерской униформы. Из одной пары штанов шились две пары ботинок. Обувь доктора очень быстро стали популярными. Также свою лепту позже внесли различные молодежные субкультуры и рокеры. Сегодня же модель 1460 уже считается классикой.

© Getty Images
Getty Images

Converse (Chuck Taylor All-Stars)

Изначально кеды разрабатывались как обувь для баскетболистов и особой популярностью не пользовались после своего выпуска. Впервые появились в спортивных магазинах в 1917 году и назывались просто Non-Skids. Новое дыхание кеды получили, когда на них обратил внимание баскетболист Чак Тейлор, которому понравился дизайн и он вскоре принял активное участие в их рекламной кампании, а также стал по-сути первым амбассадором бренда и начал тесно с ним собтудничать. Также при нем появился защитный патч в области лодыжек с принтом All Star. Как дань уважения Тейлору, Converse изменили название кедов Non-Skids на Chuck Taylor All Star, под которым модель выпускается до сих пор.

© Getty Images
Getty Images

Timberland

Для многих может стать сюрпризом то, что этот безумно популярный бренд обуви создан выходцем из Одессы Натаном Шварцем. Перед Первой мировой войной семья Шварцев иммигрировала в США. Там Натан, сапожник в четвертом поколении, начал тоже заниматься обувью.

В 1952 году он купил половину обувной компании The Abington Shoe Company, а через три года выкупил вторую половину. Сначала они переименовали ее в Timberlander ("Человек леса"), а затем в Timberland.

В 1973 году у Шварца появилась идея - создать особые фирменные ботинки. Успех пришел после того, как он придумал инновационную технологию пошива обуви - литьевую, позволившею создать практически водонепроницаемые ботинки, которые можно носить как при низких температурах, так и в тропиках. Так появились любимые всеми коричневые ботинки, которые, кстати, с момента создания практически никак не изменились.

© Getty Images
Getty Images

Chanel ballerina shoes

Наверное, нет более узнаваемой обуви в мире, чем эти двухцветные балетки от культового французского бренда. Их отличительные черты это черные носок, тканевая окантовка и маленький бантик спереди.

Появились эти балетки благодаря другой паре обуви - слинбекам, которые Коко Шанель придумала в 1950 году. Модельер хотела, чтобы ее туфли были созданы по подобию двухцветной мужской обуви французского сапожника Раймонда Массаро, работавшего с ней в те годы. Фактически, Коко попросила Массаро предоставить женственную версию его двухцветной обуви. Так сначало появились слингбеки, а затем более удобная версия без каблука - балетки.

© Getty Images
Getty Images

Birkenstock

Отличительной чертой этой удобной ортопедической обуви являются довольно широкая пробковая подошва и широкие ремешки с пряжками.

Зародился этот бренд удобной обуви благодаря немецкому сапожнику Иоганну Адаму Биркенштоку, который в 1777 году открыл свое производство обуви. Бренд просуществовал много десятилетий и в 1896 году получил новое дыхание благодаря Конраду Биркенштоку, праправнуку Адама, который придумал и реализовал иновационную концепцию гибких стелек. После Второй мировой войны шлепанцы особо полюбили вернувшиеся служащие. В 60-х удобная обувь завоевала сердца спортсменов, в частности модель Birkenstock Madrid, которая в последствии стала прародителем таких моделей как Birkenstock Arizona и Boston.

© Getty Images
Getty Images

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