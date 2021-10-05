Зручно і модно: 5 пар культового взуття

Це легендарне взуття ніколи не вийде з моди.

Взуттєвими новинками вже важко когось здивувати, адже щосезону різні дизайнери випускають величезну кількість нових моделей взуття найрізноманітніших фасонів: з декором, оригінальними підборами, зав'язками та цікавими підошвами. Деякі з цих новинок всього лише тренди "одноденки", тому багато цінителів моди завжди повертаються до класики — моделей, які вже багато років на ринку, але так само популярні і затребувані.

Dr. Martens

Це британський бренд, а його історія почалася в Німеччині в 1940 роки завдяки Клаусу Мертенсу, який був лкарем в німецькій армії під час Другої світової війни. 1945 року Мартенс пошкодив щиколотку під час катання на лижах. У той момент він зрозумів, що його армійські чоботи були занадто незручні, особливо з пошкодженою ногою. Так йому прийшла ідея створити м'якше і зручне взуття.

Черевики він зшив із підручних матеріалів і зацікавив ними свого друга Герберта Функа. 1947 року вони почали їх повноцінне виробництво. З часом друзям пощастило, оскільки тільки но закінчилася війна, і люди шукали зручне взуття на зміну жорстким армійським черевикам. Також пощастило і з матеріалами, адже підошви вони робили зі списаної гуми німецьких Luftwaffe. Також інші складові частини взуття були взяті із залишків армійського обмундирування. Устілки були зроблені з погонів, а шкіра була взята від шкіряних штанів офіцерської уніформи. З однієї пари штанів шилися дві пари черевиків. Взуття лікаря дуже швидко стало популярним. Також свою лепту пізніше внесли різні молодіжні субкультури і рокери. Сьогодні ж модель 1460 вже вважається класикою.

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Converse (Chuck Taylor All-Stars)

Спочатку кеди розроблялися як взуття для баскетболістів і особливою популярністю не користувалися після свого випуску. Вперше з'явилися в спортивних магазинах 1917 року і називалися просто Non-Skids. Нове дихання кеди отримали, коли на них звернув увагу баскетболіст Чак Тейлор, якому сподобався дизайн і він незабаром взяв активну участь в їхній рекламній кампанії, а також став першим амбасадором бренду і почав тісно з ним співпрацювати. Також за нього з'явилася захисна латка в зині щиколоток з принтом All Star. Як данина поваги Тейлору, Converse змінили назву кедів Non-Skids на Chuck Taylor All Star, під яким модель випускається досі.

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Timberland

Для багатьох може стати сюрпризом те, що цей шалено популярний бренд взуття створений вихідцем з Одеси Натаном Шварцем. Перед Першою світовою війною сім'я Шварців іммігрувала до США. Там Натан, чоботар у четвертому поколінні, почав теж займатися взуттям.

1952 року він купив половину взуттєвої компанії The Abington Shoe Company, а через три роки викупив другу половину. Спочатку вони перейменували її в Timberlander ("Людина лісу"), а потім в Timberland.

1973 року у Шварца з'явилася ідея — створити особливі фірмові черевики. Успіх прийшов після того, як він придумав інноваційну технологію пошиття взуття — лиття, воно дозволило створити практично водонепроникні черевики, які можна носити як за низьких температур, так і в тропіках. Так з'явилися улюблені всіма коричневі черевики, які, до речі, від моменту створення практично не змінилися.

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Chanel ballerina shoes

Напевно, немає більш впізнаваного взуття в світі, ніж ці двоколірні балетки від культового французького бренду. Їхні відмітні риси це чорні миси, тканинне окантування і маленький бантик спереду.

З'явилися ці балетки завдяки іншій парі взуття — слінбекам, які Коко Шанель придумала 1950 року. Модельєрка хотіла, щоб її туфлі були створені за подобою двоколірного чоловічого взуття французького чоботаря Раймонда Массаро, який працював з нею в ті роки. Фактично, Коко попросила Массаро зробити жіночну версію його двокольорового взуття. Так спочатку з'явилися слінгбеки, а потім більш зручна їхня версія без підборів — балетки.

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Birkenstock

Відмінною рисою цього зручного ортопедичного взуття є досить широка пробкова підошва і широкі ремінці з пряжками.

Зародився цей бренд зручного взуття завдяки німецькому чоботарю Йогану Адаму Біркенштоку, який 1777 року відкрив своє виробництво взуття. Бренд проіснував багато десятиліть, і 1896 року отримав нове дихання завдяки Конраду Біркенштоку, праправнуку Адама, який придумав і реалізував інноваційну концепцію гнучких устілок. Після Другої світової війни ляпанці особливо полюбили військовослужбовці. У 60-х зручне взуття завоювало серця спортсменів, зокрема модель Birkenstock Madrid, яка надалі стала прабатьком таких моделей як Birkenstock Arizona і Boston.

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