Зеленський: ще одна країна приєдналась до декларації G7 щодо підтримки України

Володимира Зеленський повідомив про ще одну країну, яка приєдналась до декларації щодо підтримки України.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Греція приєдналась до декларації G7 щодо підтримки України. Греція стала 14-ю країною.

Про це глава держави написав у Telegram.

"Вдячний Греції за приєднання до декларації G7 щодо підтримки України. Греція стала 14-ю країною, яка підтримала гарантії безпеки для України. Дякую премʼєр-міністру Кіріакосу Міцотакісу за відданість українсько-грецькому партнерству. Працюємо разом на шляху України до НАТО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Зеленського зазначили, що безпекові гарантії передбачають не лише надання Україні озброєння, далекобійної артилерії, систем ППО та F-16, а й обмін розвідувальною інформацією, навчання українських військових, протидію кібератакам, розвиток української промисловості, посилення економічної стійкості та відбудову, притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців.

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