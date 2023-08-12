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Зеленський: ще одна країна приєдналась до декларації G7 щодо підтримки України

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Зеленський: ще одна країна приєдналась до декларації G7 щодо підтримки України

Прапор Греції. / Фото: pixabay.com

Володимира Зеленський повідомив про ще одну країну, яка приєдналась до декларації щодо підтримки України.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Греція приєдналась до декларації G7 щодо підтримки України. Греція стала 14-ю країною.  

Про це глава держави написав у Telegram.

"Вдячний Греції за приєднання до декларації G7 щодо підтримки України. Греція стала 14-ю країною, яка підтримала гарантії безпеки для України. Дякую премʼєр-міністру Кіріакосу Міцотакісу за відданість українсько-грецькому партнерству. Працюємо разом на шляху України до НАТО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Зеленського зазначили, що безпекові гарантії передбачають не лише надання Україні озброєння, далекобійної артилерії, систем ППО та F-16, а й обмін розвідувальною інформацією, навчання українських військових, протидію кібератакам, розвиток української промисловості, посилення економічної стійкості та відбудову, притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців.

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Перегляди
497
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