Лідія Таран розсекретила, на що витратила свою першу зарплату

Ведуча зізнається, що ніколи не відкладала кошти.

Зірка каналу 1+1 Лідія Таран отримала свою першу зарплату відрізними купонами.

Зароблені кошти ведуча витратила швидко. Так, вона купила банку консервів та декілька батонів. Також зірці вистачило ще й на снікерс. До слова, тоді в країні була інфляція.

"Я купила банку консервів і декілька батонів. А на десерт — снікерс в кіоску біля метро. Інфляція була такою, що за день на шоколадку вже і не лишилось би", - розповіла Лідія.

Лідія Таран / instagram.com/lidiyataran

Поступово ведуча почала заробляти більше. Так, вона вже купувала різні речі, подорожувала. До слова, зірка не відкладала кошти.

"Поступово я стала заробляти більше, не тому що потрапила на телебачення, а тому що економіка поступово зміцнювалась. Я почала купувати речі, потім подорожі. Ніколи не відкладала. Але часи змінились, і тепер я розумію, що правильно — не тільки витрачати, а й відкладати на приємні речі", - поділилась ведуча.

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