Лідія Таран вакцинувала 14-річну доньку від коронавірусу

Після уколу Василина почувається добре.

Зірка каналу 1+1 Лідія Таран поділилася з шанувальниками важливою подією.

Так, ведуча ТСН вакцинувала свою 14-річну доньку Василину від коронавірусу. Про це зіркова мама повідомила у сторіс своєї сторінки в Instagram.

Таран запостила світлину, на якій разом з донькою перебуває у клініці. Василина сидить на кушетці, вже з пластирем на руці після уколу. Судячи з виразу обличчя дівчини, все минуло добре. На фото донька Лідії щиро усміхається і демонструє місце уколу.

instagram.com/lidiyataran

"Тепер вона ВВ – вакцинована Вася. Почувається прекрасно, може почне краще вчитись з новим чіпом", - прокоментувала Лідія та супроводила пост хештегом #vactinationday.

Судячи з усього, зіркова мама вирішила не ризикувати здоров'ям доньки і щойно в Україні дозволили вакцинувати дітей, вирішила це зробити не відкладаючи.

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