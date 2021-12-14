Американська співачка шокувала зовнішністю після низки пластичних операцій: фото до і після

Американська співачка шокувала зовнішністю після низки пластичних операцій: фото до і після

Знаменитість зараз не впізнати.

Про американську зірку Мережі та співачку венесуельского походження Леле Понс зараз мріє тисячі чоловіків.

Втім, так було не завжди. У юнацтві знаменитість не була такою красунею. Її шлях до слави нерідко описують, як "з бридкого каченяти у прекрасного лебедя". Позбутися комплексів та змінити недоліки Леле вдалося завдяки пластичним операціям.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, якою виконавиця була до пластики і яка вона зараз.

Елеонора Понс Маронесе народилася в Каракасі. У 5 років дівчинка з сім'єю переїхала до Флориди. Шкільні часи артистка згадує з болем, оскільки діти цькували її за мексиканський акцент, криві зуби і брекети.

Леле Понс до пластики / instagram.com/lelepons

Леле Понс до пластики / instagram.com/lelepons

Леле Понс до пластики / instagram.com/lelepons

Леле Понс до пластики / instagram.com/lelepons

Майбутня зірка від дитинства мріяла стати співачкою та вступити до Берклі. Але одного разу вона спробувала створювати кумедні короткі ролики на платформі Vine. Саме відео прославили її на весь світ.

А на Instagram знаменитості зараз підписалося понад 46 млн користувачів. Щойно блогерка почала заробляти завдяки рекламним контрактам – вдалася до пластичної хірургії. Передусым Понс зробила ринопластику, прибравши горбинку та виправивши великий кінчик.

Леле Понс до і після пластики / instagram.com/lelepons

Леле Понс до і після пластики / instagram.com/lelepons

Крім того, дівчина скоригувала вилиці, підборіддя та збільшила губи. Усмішка Леле також стала гарнішою.

Леле Понс / instagram.com/lelepons

Леле Понс / instagram.com/lelepons

Леле Понс / instagram.com/lelepons

Згодом вона здійснила свою мрію та почала записувати пісні і кліпи. Подейкували, що артистка зробила мамопластику, а також збільшила сідниці. Втім, ці чутки зірка не підтвердила.

Леле Понс / instagram.com/lelepons

Леле Понс / instagram.com/lelepons

Леле Понс / instagram.com/lelepons

Але фігура знаменитості все ж зазнала трансформацій. Щоправда ідеального тіла Леле домоглася завдяки спорту.

Леле Понс / instagram.com/lelepons

Не так давно вона порівняла свій вигляд "до" і "після", розмістивши відповідне відео.

Дійсно, Леле Понс до і після пластики – дві різні дівчини. Здається, її життя налагодилося. Вона неймовірно вродлива, має славу, знімає кліпи, знайшла бойфренда, придбала з коханим будинок та показує щасливе життя. Але це не зовсім так. Все життя зірка бореться з обсесивно-компульсивним розладом, синдромом порушення активності та уваги, хворобою Туретта. Як розповіла Леле у своєму фільмі "Секретне життя Леле Понс", бувають дні, коли вона не може подбати про себе на тлі цих розладів. Попри це, зірка не опускає руки та рухається далі, розвиваючи свою кар'єру.

Леле Понс / Getty Images

Читайте також: