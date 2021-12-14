Американская певица шокировала внешностью после ряда пластических операций: фото до и после

Американская певица шокировала внешностью после ряда пластических операций: фото до и после

Знаменитость сейчас не узнать.

Об американской звезде Сети и певице венесуэльского происхождения Леле Понс сейчас мечтают тысячи мужчин.

Впрочем, так было не всегда. В юношестве знаменитость не была такой красавицей. Ее путь к славе нередко описывают, как "из гадкого утенка в прекрасного лебедя". Избавиться от комплексов и изменить недостатки Леле удалось благодаря пластическим операциям.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, какой исполнительница была до пластики и какая она сейчас.

Элеонора Понс Маронес родилась в Каракасе. В 5 лет девочка с семьей переехала во Флориду. Школьное время артистка вспоминает с болью, поскольку дети травили ее за мексиканский акцент, кривые зубы и брекеты.

Леле Понс до пластики / instagram.com/lelepons

Леле Понс до пластики / instagram.com/lelepons

Леле Понс до пластики / instagram.com/lelepons

Леле Понс до пластики / instagram.com/lelepons

Будущая звезда с детства мечтала стать певицей и поступить в Беркли. Но однажды она попыталась создавать смешные короткие ролики на платформе Vine. Именно видео прославили ее на весь мир.

А на Instagram знаменитости сейчас подписалось более 46 миллионов пользователей. Как только блогерша начала зарабатывать благодаря рекламным контрактам – прибегла к пластической хирургии. Прежде всего, Понс сделала ринопластику, убрав горбинку и исправив большой кончик.

Леле Понс до и после пластики / instagram.com/lelepons

Леле Понс до и после пластики / instagram.com/lelepons

Кроме того, девушка скорректировала скулы, подбородок и увеличила губы. Улыбка Леле тоже стала красивее.

Леле Понс / instagram.com/lelepons

Леле Понс / instagram.com/lelepons

Леле Понс / instagram.com/lelepons

Впоследствии она осуществила свою мечту и начала записывать песни и клипы. Поговаривали, что артистка сделала маммопластику, а также увеличила ягодицы. Впрочем, эти слухи звезда не подтвердила.

Леле Понс / instagram.com/lelepons

Леле Понс / instagram.com/lelepons

Леле Понс / instagram.com/lelepons

Но фигура знаменитости все же трансформировалась. Правда, идеального тела Леле добилась благодаря спорту.

Леле Понс / instagram.com/lelepons

Не так давно она сравнила свой вид "до" и "после", разместив соответствующее видео.

Действительно, Леле Понс до и после пластики – две разные девушки. Кажется, ее жизнь наладилась. Она невероятно красивая, известная, снимает клипы, нашла бойфренда, приобрела с любимым дом и показывает счастливую жизнь. Но это не совсем так. Всю жизнь звезда борется с обсессивно-компульсивным расстройством, синдромом нарушения активности и внимания, болезнью Туретта. Как рассказала Леле в своем фильме "Секретная жизнь Леле Понс", бывают дни, когда она не может позаботиться о себе на фоне этих расстройств. Несмотря на это, звезда не опускает руки и двигается дальше, развивая свою карьеру.

Леле Понс / Getty Images

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