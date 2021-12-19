Слава Каминская рассекретила свою недвижимость

Артистка рассказала, как еще зарабатывает деньги, кроме творчества.

Певица Слава Каминская рассказала о своем заработке.

Так, в "Світському житті" артистка поделилась, что пока больше тратит на свою сольную карьеру, чем зарабатывает. Впрочем, артистка уже работает на корпоративах. Также звезда призналась, что зарабатывает на жизнь не только пением – у Славы есть недвижимость, которую она сдает в аренду.

"Мне помогает спонсор и отец моих детей. Но я 15 лет работала, я что-то смогла отложить себе. У меня есть недвижимость – 5 квартир, которые я сдаю в аренду. Когда кто-то тратил свои деньги, я тратила деньги своих мужчин. Не могу сказать, что я много зарабатываю из этих квартир, но они есть и это очень хорошо", – поделилась исполнительница.

instagram.com/svitsketv

Кроме того, Каминская отметила, что бывший также ей очень помогает в воспитании дочери и сына.

"Сейчас я ничего плохого о своем бывшем муже не могу сказать. Это очень хороший папа, он помогает маме. Я сейчас записывала свой сольный альбом – это очень сложно, я иногда ночью записывала. Эдгар мне помогал. Две недели дети живут у Эдгара, две недели – у меня", – отметила звезда.

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