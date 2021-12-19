Слава Каминская назвала Смеюху "тупой" и "без мозгов"

Артистка остро высказалась о своей экс-коллеге.

Известная певица, экс-солистка дуэта "НЕАНГЕЛЫ" – Слава Каминская – снова высказалась о конфликте с коллегой по группе Викой Смеюхой.

В "Світському житті" звезда поделилась, что у них всегда были плохие отношения, с самого начала существования группы.

"В каждом женском коллективе есть какие-то траблы, но никто не ходит и не выносит это: "Меня били!". Но она тоже меня била, когда я была беременная, и что? Я не хожу по всем недоСМИ, недоблогерам, которые считают, что они журналисты, и не рассказываю об этой фигне. Я не буду заниматься этой грязью, фу. Мы работали 15 лет. Ну зачем? Я не хожу и не рассказываю о том, что она за то, что я легла на ее подушку, но это была не ее подушка, а мое место, куда она положила свою подушку, она начала проклинать меня и моих детей. Да ты роди сначала, а потом проклинай", – эмоционально поделилась знаменитость.

instagram.com/svitsketv

Также Слава, которую Вика обзывала абьюзером, рассказала, что коллега тоже над ней издевалась.

"Мы на съемках, я даю интервью. Когда меня снимают, она специально просит включить музыку, чтобы меня не было слышно. Она провоцирует, а я как дура на эти провокации ведусь", – отметила она.

Каминская добавила, что терпеть все это заставляли гонорары, которые они получали за концерты, чтобы содержать детей и помогать маме. Впрочем, звезда все же 5 или 6 раз пыталась уйти из группы.

"Потому что я не могла с ней общаться. Я не могу терпеть тупость. Может, я и абъюзер, может и занималась буллингом, но работать с тупой столько лет невозможно", – заявила Слава.

Группа "НЕАНГЕЛЫ" / instagram.com/neangely.official

Артистка добавила, что почти вся команда после распада "НЕАНГЕЛОВ" осталась работать с ней. По ее словам, закончилось все тем, что даже экс-продюсер Юрий Никитин не общался с Викой.

Со своей стороны Слава не собирается садиться с Викой за стол переговоров и налаживать отношения: "Не хочу, разговаривать можно с человеком, который тебя понимает и у которого мозги есть. Пусть меня проклянут все ее фанаты, но так оно есть. Ну посмотри на эти концерты. Там же буквы к словам составила, а слова в предложение… У меня каждый концерт был испанский стыд. То, что она говорила, аааа!".

Группа "НЕАНГЕЛЫ" / instagram.com/neangely.official

Знаменитость заверила, что вся эта ссора – не пиар, они об этом не договаривались и ехать в турне, зарабатывать на скандале деньги, они не собираются.

Также Каминская добавила, что, вероятно, когда-нибудь пожалеет о своих словах, которые говорит сейчас. Впрочем, певица точно не сожалеет о том, что была солисткой "НЕАНГЕЛОВ", поскольку "если бы не было Вики, не было бы и ее".

Что на самом деле не поделили "НеАнгелы" – интервью со Славой Каминской

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