Слава Камінська назвала Смеюху "тупою" і "без мізків"

Артистка гостро висловилася про свою ексколегу.

Відома співачка, екссолістка дуету "НЕАНГЕЛИ" – Слава Камінська – знову висловилася про конфлікт із колегою за гуртом Вікою Смеюхою.

У "Світському житті" зірка поділилася, що у них завжди були кепські стосунки, від початку існування гурту.

"У кожному жіночому колективі є якісь трабли, але ніхто не ходить і не виносить це: "Мене били!". Та вона теж мене била, коли я була вагітна, і що? Я є не ходжу по усіх недоЗМІ, недоблогерах, котрі вважають, що вони журналісти, і не розповідаю про цю фігню. Я не буду займатися цим брудом, фу. Ми працювали 15 років. Ну навіщо? Я не ходжу і не розповідаю про те, що вона за те, що я лягла на її подушку, але це була не її подушка, а моє місце, куди вона поклала свою подушку, вона почила проклинати мене і моїх дітей. Та ти народи спочатку, а потім проклинай", – емоційно поділилася знаменитість.

instagram.com/svitsketv

Також Слава, яку Віка обзивала аб'юзером, розповіла, що колега також з неї знущалася.

"Ми на зніманнях, я даю інтерв'ю. Коли мене знімають, вона спеціально просить увімкнути музику, щоб мене не було чути. Вона провокує, а я як дурепа на ці провокації ведуся", – зазначила вона.

Камінська додала, що терпіти усе це її змушували гонорари, які вони отримували за концерти, аби утримувати дітей та допомагати мамі. Втім, зірка все ж 5 чи 6 разів намагалася піти з гурту.

"Тому що я не могла з нею спілкуватися. Я не можу терпіти тупість. Може я і аб'юзер, може і займалася булінгом, але працювати з тупою стільки років неможливо", – заявила Слава.

Гурт "НЕАНГЕЛИ" / instagram.com/neangely.official

Артистка додала, що майже уся команда після розпаду "НЕАНГЕЛІВ" залишилися працювати з нею. За її словами, закінчилося все тим, що навіть експродюсер Юрій Нікітін не спілкувався з Вікою.

Зі свого боку, Слава не збирається сідати з Вікою за стіл перемовин та налагоджувати стосунки: "Не хочу, розмовляти можна з людиною, яка тебе розуміє і в якої мозок є. Хай мене проклянуть усі її фанати, але так воно є. Ну подивися на ці концерти. Там же ж літери до слів склала, а слова в речення… У мене кожен концерт був іспанський сором. Те, що вона казала, аааа!".

Гурт "НЕАНГЕЛИ" / instagram.com/neangely.official

Знаменитість запевнила, що уся ця сварка – не піар, вони про це не домовлялися і їхати в турне, заробляти на скандалі гроші, вони не збираються.

Також Камінська додала, що, ймовірно, колись пошкодує про свої слова, які каже зараз. Втім, співачка точно не жалкує про те, що була солісткою "НЕАНГЕЛІВ", оскільки "якщо б не було Віки, не було б і її".

Що насправді не поділили "НеАнгели" – інтерв’ю з Славою Камінською

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