Слава Камінська розсекретила свою нерухомість

Артистка розповіла, як ще заробляє гроші, крім творчості.

Співачка Слава Камінська розповіла про свій заробіток.

Так, у "Світському житті" артистка поділилася, що поки що більше витрачає на свою сольну кар’єру, ніж заробляє. Втім, артистка вже працює на корпоративах. Також зірка зізналася, що заробляє на життя не лише співом – у Слави є нерухомість, яку вона здає в оренду.

"Мені допомагає спонсор і батько моїх дітей. Але я 15 років працювала, я щось змогла відкласти собі. У мене є нерухомість – 5 квартир, які я здаю в оренду. Коли хтось витрачав свої гроші, я витрачала гроші своїх чоловіків. Не можу сказати, що я багато заробляю з цих квартир, але вони є і це дуже добре", – поділилася виконавиця.

instagram.com/svitsketv

Крім того, Камінська зазначила, що колишній також їй дуже допомагає щодо виховання доньки і сина.

"Зараз я нічого поганого про свого колишнього чоловіка не можу сказати. Це дуже хороший тато, він допомагає мамі. Я зараз записувала свій сольний альбом – це дуже складно, я іноді вночі записувала. Едгар мені допомагав. Два тижні діти живуть в Едгара, два тижні – в мене", – зазначила зірка.

Що насправді не поділили "НеАнгели" – інтерв’ю з Славою Камінською

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