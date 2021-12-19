Настя Приходько розповіла, які подарунки підготувала дітям на свята

Діти замовили доволі коштовні презенти.

Співачка Настя Приходько розповіла, які подарунки підготувала дітям на День святого Миколая та Новий рік.

У програмі "Світське життя" знаменитість поділилася, що на 19 грудня її старша донька Нана та син Гордій попросили костюми з серіалу "Гра в кальмара".

"Я забороняю, але цей TikTok, вони там все знаходять, ну добре. Потім вони хочуть вдвох Airpods на Новий рік, а старша донька ще так натякнула, що вона зараз дуже старається в плані занять, вона хоче новий айфон", – розповіла зірка.

Настя Приходько з дітьми / instagram.com/prykhodko_official

На запитання ведучої Катерини Осадчої, чи не переймається артистка, що такі подарунки можуть розбестити дитину, Настя відповіла: "Вона вже чотири роки ходить з шостим айфоном і нічого страшного. Все по порядку — якщо гарно закінчить школу, ми їй подаруємо, якщо ні, то хай вибачає. У нас так було минулого року — вона залишилася без подарунку".

Що діти Анастасії Приходько замовили на Святого Миколая

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