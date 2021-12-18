MamaRika привітала чоловіка з річницею їхніх стосунків кумедним відео

Закохані вже сім років разом.

Українська співачка MamaRika сьогодні, 18 грудня, святкує річницю стосунків з чоловіком, Сергієм Середою.

До слова, закохані вже сім років разом. На честь їхнього родинного свята артистка змонтувала короткий ролик, яким привітала свого коханого з річницею. Так, зірка показала найкумедніші моменти з їхнього особистого життя. На відео закохані то весело танцюють, то Сергій одягає на себе сценічне вбрання. Не забула Настя згадати й про їхнє весілля та про народження сина.

"Наші з тобою "я" вже давно перетворилися на "ми", і з кожним днем я люблю тебе і нашу сім’ю все сильніше. Стільки слів в голові, що я вперше не можу сформулювати думки… Мабуть, просто залишу це відео тут і скажу: "Дякую, що сім років тому ти притягнув мене до Одеси на наше перше "неочікуване" побачення - воно триває і досі", - поділилась знаменитість.

Зазначимо, MamaRika та Сергій Середа офіційно одружилися в березні 2020 року. Провести цей святковий день закохані вирішили в Таїланді. Подружжя другого серпня 2021 року вперше стали батьками.

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