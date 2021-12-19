Ветеран аутсайдера Ла Ліги встановив історичний рекорд чемпіонату

Футболіст оформив хет-трик у віці 39-ти років.

Ветеран "Гранади" Хорхе Моліна став найстаршим автором хет-трику за всю історію чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє MisterChip.

Моліна знищив оборону "Мальорки" (4:1) у віці 39 років і 241 дня. Попередній рекорд утримував Хоакін Санчес, який тричі засмутив "Атлетік" у віці 38 років та 140 днів. Іменитий хавбек досі виступає за "Бетіс" і може повернути собі історичне досягнення, якщо у свої 40 років встигне оформити хет-трик.

Зауважимо, що Моліна з 6 голами і одним асистом є найкращим бомбардиром "Гранади" у поточному сезоні

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