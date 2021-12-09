Новий рік 2022 в Карпатах: де святкувати, ціни та розваги

Новий рік 2022 в Карпатах: де святкувати, ціни та розваги

Розповідаємо, скільки коштує відпочинок на найпопулярніших гірськолижних курортах українських Карпат.

Відпочинок в горах на Новий рік - один з чудових варіантів відсвяткувати і розслабитись, забути про роботу, відкласти усю метушню, вдихнути чистого карпатського повітря і насолодитись неймовірними видами засніжених гір.

ТСН.ua розповідає, як зробити таку відпустку цікавою, куди можна поїхати і скільки це коштуватиме.

Гори можна побачити у трьох областях України: Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській.

Славське - ціни на квиток

Найпопулярніший напрямок в горах Львівщини - це селище Славське. Воно розташоване лише за 140 км від Львова. Сюди добратись з обласного центру можна як на авто, так і на маршрутці чи електричці. Вартість квитка у потязі стартує від 60 грн за особу, а тривалість поїздки всього 2 години. За автобус доведеться заплатити від 140 грн. Варто врахувати, що ціни на поїздку можуть дещо зрости на період свят.

Добратись до селища Славське з Києва також можна будь-яким транспортом, до прикладу, за квиток на потяг потрібно буде віддати щонайменше 360 грн за місце у плацткарті, у купе від 1045 грн, а в люксі - 2690. Тривалість поїздки нешвидкісним потягом - 12 годин.

фото / bukovel.com

Що чекає на туристів у Славську?

Відпочинок у Славському особливо полюбляють туристи із західних областей через його зручне розташування і відносно помірні ціни. У цьому курортному селищі можна покататись на лижах, сноубордах та тюбах. Тамтешні гори обладнані лижними трасами різного рівня складності та довжини, на яких можна кататись до 17:00.

Вартість денного абонементу на витягах :

у вихідні дні – 900 грн, у будні – 800 грн;

3 години - 650 грн у вихідні, 550 грн у будні;

екскурсійний абонемент (разовий, без лиж та спорядження) підйом у вихідні – 300 грн (150 - дитячий), у будні - 250 грн (150 грн для дітей).

Фото: slavsko.travel.

Окрім активного відпочинку тут можна можна сходити у критий басейн, зробити масаж, відвідати хамам і сауни.

Вартість святкування Нового року і проживання на 5 діб:

у двомісному номері на стартує від 15 000 грн;

якщо ви плануєте поїздку з компанією друзів, то можна орендувати котедж, наприклад на 6 осіб з трьома окремими кімнатами з двоспальними ліжками коштуватиме 25 000 грн;

за оренду вілли з каміном на 4 особи з окремими трьома кімнатами доведеться заплатити від 24 000 грн.

Фото: Славське. Гори вражень, Facebook

У вартість проживання входить невеличкий новорічний фуршет, який відбуватиметься на вулиці під час феєрверків з холодними закусками та алкоголем. Також є чимало готелів, які також мають святкову програму, або ж новорічну дискотеку.

Яремче - серце туризму Прикарпаття

Яремче - популярне курортне місто в Івано-Форанківській області. Залізниця зв'язує Яремче з обласним центром, Тернополем, Києвом, Чернівцями та Львовом.

Це низькогірний мальовничий курорт і осередок гуцульської культури.

Тут можна милуватись казковими пейзажами, відвідати відомий водоспад Пробій, попаритися у лазні, сауні, покататись на лижах і закупитись різноманітними цікавими виробами в найбільшому і найпопулярнішому в українських Карпатах ринку сувенірів.

Готелі і відпочинкові комплекси пропонують гостям від колоритної музичної атмосфера до ді-джеї вечірок. Місцеві шеф-кухарі обіцяють спеціальне меню з традиційною українською кухнею в поєднані з вишуканими європейськими стравами. Також у новорічних програмах передбачені подарунки для дітей.

Яремче / Credits

Після гучного святкування туристи зможуть поніжитись у спа-центі, попірнати у басейні, зіграти у більярд чи з'їздити на екскурсію.

Ціни за двох осіб на одну добу за стандартний номер в готелі у період новорічно-різдв'яних свят стартує 1700 грн без сніданку.

Буковель - відпочинок на будь-який смак

Неподалік міста Яремче розташований найбільший гірськолижний курорт України Буковель.

Його відвідувачі - як українці, так і іноземці. Для туристів там облаштували розваги на будь-який смай, але й на чималенький гаманець. Туди з'їжджаються, як і любителі екстремального, так і спокійного відпочинку.

Для активних гостей там діють сучасні витяги і траси для спуску на лижах і сноубордах. Там можна орендувати квадроцикли і снігоходи, прокататись на нартах, запряжених собаками породи сибірські хаскі і багато іншого.

фото / bukovel.com

На новорічну ніч чи не кожен готель на Буковелі готує для своїх гостей святкову програму. Відпочивальник вже обирає до смаку готель і стиль вечірки.

Мінімальна вартість проживання, харчування та новорічних розваг коштуватимме щонайменше 15 тисяч гривень.

Детальніше дізнатись про відпочинок на Буковелі можна тут.

Драгобрат - гучно, активно

Драгобрат - високогірний гірськолижний курорт на Закарпатті. Популярний серед любителів лиж та сноуборду.

фото / dragobrat-tour.com

Тут на новорічні свята туристів чекатимуть: пятиденне катання на схилах гір, смачні гуцульські страви, купання в чанах з видами на засніжені вершини, цікаві посиденьки разом з гідом, гучні дискотеки, екскурсії та спортивні ігри, такі як теніс, більярд тощо.

Є чимало клубів активного відпочинку, які пропонують всі ці послуги разом з проживанням, харчуванням і трансфером одним "пакетом". Вартість новорічного туру від 4900 грн до 7400 з особи за 4 дні.

Свято наближається: де українці збираються святкувати Новий рік

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