Олег Винник вперше зізнався, чому скасував свої концерти

24 та 25 листопада зірка мав виступити у Палаці "Україна".

Популярний український співак Олег Винник поділився, чому переніс свої концерти.

Так, 16 жовтня артист мав дати сольник у Запоріжжі, а 24 та 25 листопада зірка мав виступити у Палаці "Україна". Втім, виконавець переніс свій концерт на весну 2022 року. У "Світському житті" знаменитість поділився, що серйозно захворів і назвав діагноз.

"Бронхіально-астматичний ларингіт. Після хвороби 6 чи 7 днів я спав по 18 годин", – зазначив він.

Втім, вже зараз Винник почувається добре. Артист зізнався, що більше переймався не через свій стан здоров’я, а через те, що його фанати так і не потрапили на концерт

"Мені важлива одна річ, ти скасовуєш концерти, люди купували квитки декілька років тому, до корони, ці концерти були розпродані", – поділився виконавець.

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Крім того, Олег поділився, де б хотів відсвяткувати Новий рік.

"Мені пропонують дуже Мексику, я там ще ніколи не був. Чесно кажучи, я ніколи не святкував Новий рік на океанському пісочку, але хочу. Якщо можна вважати це мрією — назву це мрія", – розсекретив Винник.

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