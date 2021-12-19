Олег Винник впервые признался, почему отменил свои концерты

24 и 25 ноября звезда должен был выступить во Дворце "Украина".

Популярный украинский певец Олег Винник поделился, почему перенес свои концерты.

Так, 16 октября артист должен был дать сольник в Запорожье, а 24 и 25 ноября звезда должен был выступить во Дворце "Украина". Впрочем, исполнитель перенес свой концерт на весну 2022 года. В "Світському житті" знаменитость поделился, что серьезно заболел и назвал диагноз.

"Бронхиально-астматический ларингит. После болезни 6 или 7 дней я спал по 18 часов", – отметил он.

Впрочем, уже сейчас Винник чувствует себя хорошо. Артист признался, что больше переживал не из-за своего состояния здоровья, а из-за того, что его фанаты так и попали на концерт

"Мне важна одна вещь, ты отменяешь концерты, люди покупали билеты несколько лет назад, в корону, эти концерты были распроданы", – поделился исполнитель.

Как сложилось сотрудничество Олега Винника и Оли Поляковой

Кроме того, Олег поделился, где хотел бы отпраздновать Новый год.

"Мне предлагают очень Мексику, я там еще никогда не был. Честно говоря, я никогда не праздновал Новый год на океанском песочке, но хочу. Если можно считать это мечтой – назву это мечта", – рассекретил Винник.

Читайте также: