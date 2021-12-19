Винник записал дуэт с Поляковой и шокировал, что ему предлагали, чтобы создать вместе трек

О коллаборации с артистом мечтают многие его коллеги.

Звезды украинского шоу-биза Оля Полякова и Олег Винник записали дуэтную песню.

О коллаборации с артистом мечтают многие его коллеги. Исполнитель рассказал в программе "Світське життя", что Оля обратилась к нему еще четыре года назад. И вот наконец-то певцы записали общий трек.

"У нее есть терпение, буду откровенен. Я думаю процентов 80 шоу-бизнеса пытались сделать дуэт и все такое, но я был правдив и откровенен, что времени нет", – отметил он.

Оля Полякова и Олег Винник / "Светская жизнь"

Поговаривают, что с Поляковой трудно работать, из-за ее сложного характера и острых высказываний. Впрочем, певец поделился, что их тандем сложился очень позитивно.

"Оля приехала ко мне, она хотела есть сначала, Оля когда хочет есть — песни не будет. Я ее накормил и мы работали. Честно, это не шутки, мы работали как дети, я не видел такую работу в своей жизни почти никогда", – поделился певец.

Оля Полякова и Олег Винник / "Светская жизнь"

Кроме того, Винник ошеломил, что за дуэт с ним ему предлагали сумасшедшие деньги.

"Более полумиллиона долларов. Это было авто. Мне стыдно, чтобы какая-то поклонница подарила подарок, на котором ты ездишь. Главное, что я не думаю о вещах, которые называются драгоценности. Делай свое дело, Господь все видит", – поделился он.

Как сложилось сотрудничество Олега Винника и Оли Поляковой

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