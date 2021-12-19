"Специя" с Коваленко не смогла определить сильнейшего из "Эмполи"

"Специя" с Коваленко не смогла определить сильнейшего из "Эмполи"

Команды обменялись голами.

В рамках 18-го тура итальянской Серии А "Специя" принимала на своем поле "Эмполи". Поединок завершился боевой ничьей – 1:1.

Команда Тиаго Мотти вышла вперед благодаря автоголу Риккардо Маркицци на 50-й минуте. "Эмполи" отыгрался после того, как в свои ворота забил Димитриос Николау.

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко вышел на замену на 73-й минуте и получил желтую карточку.

"Специя" с 13 очками остается на 17 месте в Серии A. "Эмполи" имеет 27 очков и располагается на 8 позиции турнирной таблицы.

В следующем туре "бьянконери" сыграют с "Наполи" на выезде.

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