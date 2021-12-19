Форвард "Аякса" превзошел достижение Месси, которое держалось 10 лет

Тадич установил новый рекорд по количеству результативных передач.

В рамках 16-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" принимал на своем поле АЗ Алкмар и потерпел поражение 1:2.

На 73-й минуте противостояния форвард "Аякса" Душан Тадич отметился голевой передачей, которая стала для него 37-й в этом году.

Таким образом футболист установил новый рекорд количества результативных передач за календарный год и побил рекорд нападающего Лионеля Месси, установленный в 2011 году. Тогда аргентинец совершил 36 ассистов, выступая за каталонскую "Барселону".

Тадич выступает с Аяксом с 2018 года, а его контракт рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне футболист сыграл в 16 матчах своей команды и забил 6 голов в матчах чемпионата Нидерландов.

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