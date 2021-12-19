Форвард "Аякса" перевершив досягнення Мессі, яке трималося 10 років

Тадіч встановив новий рекорд кількості результативних передач.
У рамках 16-го туру чемпіонату Нідерландів "Аякс" приймав на своєму полі АЗ Алкмар та зазнав поразки 1:2.
На 73-й хвилині протистояння форвард "Аякса" Душан Тадіч відзначився гольовою передачею, яка стала для нього 37-ою цього року.
Таким чином, футболіст встановив новий рекорд кількості результативних передач за календарний рік та побив рекорд нападника Ліонеля Мессі, встановлений у 2011 році. Тоді аргентинець зробив 36 асистів, виступаючи за каталонську "Барселону".
- Тадіч виступає з Аякс із 2018 року, а його контракт розрахований до 2024 року.
- Цього сезону футболіст зіграв у 16 матчах своєї команди та забив 6 голів у матчах чемпіонату Нідерландів.
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