Спалах COVID-19: клуби АПЛ вимагають терміново призупинити чемпіонат

Командам потрібен час на подолання коронавірусу.

Клуби АПЛ хочуть домогтися призупинення сезону через різке зростання кількості заражень коронавірусом у командах.

Про це повідомляє ESPN.

Це означає, що ліга буде змушена перенести одразу чотири тури АПЛ, починаючи цими вихідними та аж до ігор 1-2 січня. Згідно з пропозицією, ігри Прем'єр-ліги відновляться 15 січня.

Керівництво Прем'єр-ліги поінформовано про те, що зростання кількості заражень пов'язане з поширенням штаму коронавірусу "Омікрон".

Визнаючи, що клуби переживають спалахи COVID-19, Прем'єр-ліга заявила, що вони мають намір продовжити свій поточний графік матчів, де це можливо, додавши, що здоров'я та благополуччя всіх зацікавлених сторін залишається їхнім пріоритетом.

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