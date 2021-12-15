Гвардіола "обскакав" Клоппа та встановив історичний рекорд АПЛ

Результативність команди іспанця просто вражає.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола встановив новий рекорд англійської Прем'єр-ліги.

Напередодні "городяни" з українцем Олександром Зінченком у складі розтрощили "Лідс" із рахунком 7:0. У цьому поєдинку "Сіті" сягнув позначки в 500 голів у АПЛ під керівництвом Гвардіоли.

Історичний рубіж було подолано в 207-му матчі іспанського фахівця на чолі "небесно-блакитних". Це найшвидший показник в історії ліги. Раніше рекорд належав коучу "Ліверпуля" Юргену Клоппу - німцю знадобилося 234 матчі, щоб разом з "червоними" вразити ворота суперників 500 разів.

Зазначимо, що на 500-му голі команда Гвардіоли не зупинилася. Потім "городяни" відвантажили у ворота "Лідса" ще шість м'ячів, тому тепер в активі "Сіті" 506 голів у АПЛ під керівництвом іспанського спеціаліста (в середньому 2,42 за матч).

No manager has reached 500 Premier League goals faster than Pep Guardiola ⚡ pic.twitter.com/jo07c4lWoE — B/R Football (@brfootball) December 14, 2021