Гвардіола "обскакав" Клоппа та встановив історичний рекорд АПЛ

Результативність команди іспанця просто вражає.
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола встановив новий рекорд англійської Прем'єр-ліги.
Напередодні "городяни" з українцем Олександром Зінченком у складі розтрощили "Лідс" із рахунком 7:0. У цьому поєдинку "Сіті" сягнув позначки в 500 голів у АПЛ під керівництвом Гвардіоли.
Історичний рубіж було подолано в 207-му матчі іспанського фахівця на чолі "небесно-блакитних". Це найшвидший показник в історії ліги. Раніше рекорд належав коучу "Ліверпуля" Юргену Клоппу - німцю знадобилося 234 матчі, щоб разом з "червоними" вразити ворота суперників 500 разів.
Зазначимо, що на 500-му голі команда Гвардіоли не зупинилася. Потім "городяни" відвантажили у ворота "Лідса" ще шість м'ячів, тому тепер в активі "Сіті" 506 голів у АПЛ під керівництвом іспанського спеціаліста (в середньому 2,42 за матч).
No manager has reached 500 Premier League goals faster than Pep Guardiola ⚡ pic.twitter.com/jo07c4lWoE— B/R Football (@brfootball) December 14, 2021
- Гвардіола очолює "Манчестер Сіті" від літа 2016 року. Із ним "городяни" тричі виграли АПЛ, чотири рази Кубок англійської ліги, два Суперкубка та один Кубок Англії.
- Угода 50-річного іспанця з англійським клубом чинна до літа 2023 року.
- Зараз "городяни" лідирують в АПЛ, випереджаючи на 4 бали "Ліверпуль", який має гру в запасі.