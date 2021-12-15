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Гвардіола "обскакав" Клоппа та встановив історичний рекорд АПЛ

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Гвардіола "обскакав" Клоппа та встановив історичний рекорд АПЛ

Associated Press

Результативність команди іспанця просто вражає.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола встановив новий рекорд англійської Прем'єр-ліги.

Напередодні "городяни" з українцем Олександром Зінченком у складі розтрощили "Лідс" із рахунком 7:0. У цьому поєдинку "Сіті" сягнув позначки в 500 голів у АПЛ під керівництвом Гвардіоли.

Історичний рубіж було подолано в 207-му матчі іспанського фахівця на чолі "небесно-блакитних". Це найшвидший показник в історії ліги. Раніше рекорд належав коучу "Ліверпуля" Юргену Клоппу - німцю знадобилося 234 матчі, щоб разом з "червоними" вразити ворота суперників 500 разів.

Зазначимо, що на 500-му голі команда Гвардіоли не зупинилася. Потім "городяни" відвантажили у ворота "Лідса" ще шість м'ячів, тому тепер в активі "Сіті" 506 голів у АПЛ під керівництвом іспанського спеціаліста (в середньому 2,42 за матч).

  • Гвардіола очолює "Манчестер Сіті" від літа 2016 року. Із ним "городяни" тричі виграли АПЛ, чотири рази Кубок англійської ліги, два Суперкубка та один Кубок Англії.
  • Угода 50-річного іспанця з англійським клубом чинна до літа 2023 року.
  • Зараз "городяни" лідирують в АПЛ, випереджаючи на 4 бали "Ліверпуль", який має гру в запасі.
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