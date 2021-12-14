В Арктиці зафіксували рекодну спеку

Арктика внаслідок глобальних змін клімату нагрівається вдвічі швидше, ніж решта світу.

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) зафіксувала новий температурний рекорд для Арктики – 38°C тепла у місті Верхоянську (Росія) 20 червня 2020 року.

Про це йдеться на сайті Організації Об'єднаних Націй (ООН).

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Зазначається, що така температура більше підходить для Середземного моря, ніж для Арктики. Рекордні градуси тепла були виміряні на метеорологічній станції спостереження під час надзвичайної та тривалої сибірської спеки. Середня температура над Арктичним Сибіром сягала на 10 °C вище норми протягом більшої частини літа минулого року. Це призвело до руйнівних пожеж, а також викликало масштабну втрату морського льоду та відіграло важливу роль у тому, що 2020 рік став одним із трьох найтепліших років в історії спостережень.

"Цей новий для Арктики рекорд є черговим показником у серії спостережень, які надійшли в Архів даних ВМО про екстремальні метеорологічні та кліматичні явища і стали тривожним сигналом зміни нашого клімату", - сказав Генеральний секретар ВМО професор Петтері Таалас та пригадав, що 2020 році також було зафіксовано новий температурний рекорд (18,3°C) для Антарктичного континенту.

Метеорологи припускають, цілком імовірно, що в майбутньому в Арктичному регіоні відбудуться більші екстремальні ситуації. За даними вчених, Арктика внаслідок глобальних змін клімату нагрівається вдвічі швидше, ніж решта світу.

Наразі дослідники ВМО працюють над тим, щоб перевірити показання температури на рівні 54,4 °C, зареєстровані у 2020 та 2021 роках у найспекотнішому місці у світі – Долині Смерті у Каліфорнії, та підтвердити новий температурний рекорд для Європи +48,8 °C, зареєстрований на італійському острові Сицилія цього літа.

Нагадаємо, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, листопад-2021 в Києві став найтеплішим від 1881 року. Середньомісячна температура склала +4,8 градуси, що на 2,2 градуси вище за кліматичну норму 1991-2020 років.

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