Негода знеструмила понад 170 сіл і міст Львівської області

Через мокрий сніг населені пункти залишились без світла, а на дорогах утворились затори.

Понад дві сотні населених пунктів нині знеструмлені через негоду. Найбільше - на Львівщині. Там два дні поспіль не вщухали снігопади, дороги не встигали розчищати, а напередодні надвечір шляхи вкрила ожеледь.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, на трасі Київ-Чоп, поблизу селища Ожидів, утворився десятикілометровий затор - там у снігу забуксували ваговози, а менші автомобілі не мали шансів об'їхати. Кілька годин довелося чекати, аби рух відновили повноцінно.

Сьогодні синоптики попереджають про небезку лавин на Прикарпатті та Закарпатті, однак сніжити має перестати. І майже по всій країні буде сонячно, окрім столиці, Віниччини та Житомирщини - там прогнозують невеликі опади.

Через негоду знеструмлені понад дві сотні населених пунктів | Новини України

За даними департаменту з питань цивільного захисту Львівсьокї ОДА, через несприятнливі погодні умови, а саме налипання мокрого снігу, станом на 06:00 ранку 14 грудня без електропостачання залишились 173 населених пункти Львівської області, з них - 120 повністю, та 53 частково.

Для відновлення електропостачання на Львівщині задіяли 77 аварійних бригад ПрАТ “Львівобленерго” (254 особи та 115 одиниць техніки).

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