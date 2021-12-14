Ненастье обесточило более 170 сел и городов Львовской области

Из-за мокрого снега населенные пункты остались без света, а на дорогах образовались пробки.

Более двухсот населенных пунктов сейчас обесточены из-за непогоды. Найбольше всего – на Львовщине. Там два дня не утихали снегопады, дороги не успевали расчищать, а накануне вечером дороги укрыла гололедица.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, на трассе Киев-Чоп, близ поселка Ожидов, образовалась десятикилометровая пробка - там в снегу забуксовали тяжеловозы, а меньшие автомобили не имели шансов объехать. Несколько часов пришлось ждать, чтобы движение было восстановлено полноценно.

Сегодня синоптики предупреждают об опасности лавин на Прикарпатье и Закарпатье, однако снег должен прекратиться. И почти по всей стране будет солнечно, кроме столицы, Винницкой и Житомирской областей — там прогнозируют небольшие осадки.

Из-за непогоды обесточены более двухсот населенных пунктов | Новости Украины

По данным департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, из-за неблагоприятных погодных условий, а именно налипания мокрого снега, по состоянию на 06:00 утра 14 декабря без электроснабжения остались 173 населенных пункта Львовской области, из них — 120 полностью, и 53 частично.

Для восстановления электроснабжения во Львовской области задействовали 77 аварийных бригад ЧАО "Львовоблэнерго" (254 человека и 115 единиц техники).

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