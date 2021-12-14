Народные приметы, обряды и обычаи 14 декабря

Сегодня следует помолиться, чтобы ребенок хорошо учился.

14 декабря верующие и церковь чтят память пророка Наума, праведного Филарета Милостивого, мученика Анании Персянина.

14 декабря: церковный праздник

Наум – один из двенадцати малых библейских пророков, написавший Книгу пророка Наума, седьмую среди книг "малых пророков". О Науме тоже практически ничего не известно. Его имя означает «утешитель» и, вероятно, является уменьшенной формой имени Неемия (Господь утешит). Возможно, имя Пророка просто символическое.

О времени написания книги пророка Наума можно сказать, что она написана в период между падением Фив (в книге Но-Амон) и падением Ниневии, то есть между 663 и 612 г. до Р.Х. Период жизни пророка относится к VII веку к Р.Х. и он был современником пророков Софонии, Аввакума и Иеремии.

14 декабря: народные традиции

В древнейшие времена учебный процесс начинался зимой – первого декабря по тогдашнему исчислению. Это было самое удобное время, когда сельские дети имели возможность получать образование. Родители отводили в школу детей именно на этот праздник, потому что "пророк Наум наведет на ум". По народным представлениям, Наум — покровитель ума, знаний и благотворительности, а потому крестьяне были убеждены: если в праздник пророка начать учебу, то ребенок успешнее получит и усвоит знания, наберется ума.

Вечером родители приглашали крестных, которые приходили с букварями и начинали наизусть учить буквы. Хотя впоследствии сроки начала учебы были перемещены, но в ремесленных цехах и при братствах продолжали давнюю традицию — мастера набирали учеников на праздник Наума. В его честь устраивали интересные обряды, профессиональные посвящения. С этого дня начинали осваивать музыкальные инструменты желающие овладеть игрой на бандуре или скрипке.

14 декабря: украинские народные приметы

Наум наставляет на ум.

Батюшка Наум, выведи сынка на ум.

Пришел Наум – пора браться за ум.

14 декабря: что следует делать

Помолитесь, чтобы ребенок хорошо учился.

Советы, которые вы получите 14 декабря, будут важны.

14 декабря: что категорически запрещено

Если вы подаете милостыню нуждающемуся, не смотрите ему в глаза.

Лучше не выходить из дома в темное время суток.

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