Астрологический прогноз на 14 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нынешний день – самый энергетически сильный во всем лунном месяце, и это его качество необходимо использовать на все сто процентов. Рекомендуется начинать работу над проектами, которые требуют приложения серьезных усилий, поэтому какое-то время откладывались на потом. Важно не сомневаться в своих целях, в противном случае на успех можно не рассчитывать.

Символ дня: огнедышащий дракон.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Энергетика дня: день располагает к активным действиям.

Число дня: 2.

Цвет дня: малахитовый, изумрудный.

Камни дня: сердолик, опал, селенит, гематит.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: велика вероятность как обострения хронических заболеваний, так и появление новых. Необходимо заниматься оздоровлением организма и спортом – особенно показано делать упражнения по развитию ловкости и гибкости тела.

Афоризм дня: "Если вы хотите познать секреты Вселенной – мыслите единицами измерения энергии" (Никола Тесла).

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: заключать брак можно только людям с одинаковым мировоззрением – их семейная жизнь будет долгой и счастливой.

Мистика дня: важно обращать внимание на подсказки подсознания, которые будут поступать в виде разнообразных знаков.

Табу дня: нельзя пользоваться колющими и режущими предметами – это может быть опасным.

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