Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Астрологический прогноз на 14 декабря

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 14 декабря

www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нынешний день – самый энергетически сильный во всем лунном месяце, и это его качество необходимо использовать на все сто процентов. Рекомендуется начинать работу над проектами, которые требуют приложения серьезных усилий, поэтому какое-то время откладывались на потом. Важно не сомневаться в своих целях, в противном случае на успех можно не рассчитывать. 

Символ дня: огнедышащий дракон. 

Стихия дня: Земля, Огонь. 

Энергетика дня: день располагает к активным действиям. 

Число дня: 2. 

Цвет дня: малахитовый, изумрудный. 

Камни дня: сердолик, опал, селенит, гематит. 

За какую часть тела отвечает: позвоночник. 

Болезни дня: велика вероятность как обострения хронических заболеваний, так и появление новых. Необходимо заниматься оздоровлением организма и спортом – особенно показано делать упражнения по развитию ловкости и гибкости тела. 

Афоризм дня: "Если вы хотите познать секреты Вселенной – мыслите единицами измерения энергии" (Никола Тесла). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Брак и отношения дня: заключать брак можно только людям с одинаковым мировоззрением – их семейная жизнь будет долгой и счастливой. 

Мистика дня: важно обращать внимание на подсказки подсознания, которые будут поступать в виде разнообразных знаков. 

Табу дня: нельзя пользоваться колющими и режущими предметами – это может быть опасным. 

Читайте также: 

Следующая публикация