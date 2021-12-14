Астрологічний прогноз на 14 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нинішній день – найенергетичніший у всьому місячному місяці, і цю його якість необхідно використовувати на всі сто відсотків. Рекомендується розпочинати роботу над проєктами, які вимагають докладання серйозних зусиль, тому якийсь час відкладалися на потім. Важливо не сумніватися у своїй меті, інакше на успіх можна не розраховувати.

Символ дня: вогнедишний дракон.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Енергетика дня: день сприяє активним діям.

Число дня: 2.

Колір дня: смарагдовий, малахітовий.

Камені дня: сердолік, опал, селеніт, гематит.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: велика ймовірність як загострення хронічних захворювань, так і поява нових. Необхідно займатися оздоровленням організму та спортом – особливо показано робити вправи щодо розвитку спритності та гнучкості тіла.

Афоризм дня: "Якщо ви хочете пізнати секрети Всесвіту — мисліть одиницями виміру енергії" (Нікола Тесла).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб і стосунки дня: укладати шлюб можна лише людям з однаковим світоглядом – їхнє сімейне життя буде довгим і щасливим.

Містика дня: важливо звертати увагу на підказки підсвідомості , які надходитимуть у вигляді різноманітних знаків.

Табу дня: не можна користуватися колючими та ріжучими предметами – це може бути небезпечним.

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