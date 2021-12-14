Народні прикмети, обряди і звичаї 14 грудня

Сьогодні варто помолитися, щоб дитина добре вчився.

14 грудня віряни та церква вшановують пам'ять пророка Наума, праведного Фiларета Милостивого, мученика Ананiї Персянина.

14 грудня: церковне свято

Наум — один з дванадцяти малих біблійних пророків, який написав Книгу пророка Наума, сьому серед книг "малих пророків". Про Наума також практично нічого не відомо. Його ім'я означає «утішитель» і ймовірно, є зменшеною формою імені Неємія (Господь утішить). Можливо, ім'я пророка є просто символічним.

Про час написання книги пророка Наума можна сказати, що вона написана в період між падінням Фів (в книзі Но-Амон) і падінням Ніневії, тобто між 663 і 612 р. до Р.Х. Період життя пророка відноситься до VII-го століття до Р.Х. і він був сучасником пророків Софонії, Авакума та Єремії.

14 грудня: народні традиції

У давніші часи навчальний процес розпочинався взимку — першого грудня за тодішнім літочисленням. Це була найзручніша пора, коли сільські діти мали змогу здобувати освіту. Батьки відводили до школи дітей саме на це свято, бо "пророк Наум наведе на ум". За народними уявленнями, Наум — покровитель розуму, знань і доброчинства, а тому селяни були переконані: якщо на свято пророка почати навчання, то дитина успішніше отримає і засвоїть знання, набереться розуму.

Увечері батьки запрошували хрещених, котрі приходили з букварями й починали напам'ять заучувати літери. Хоч згодом терміни початку навчання були переміщені, але в ремісничих цехах і при братствах продовжували давню традицію — майстри набирали собі учнів на свято Наума. На його честь влаштовували цікаві обряди, професійні посвяти тощо. З цього дня починали освоювати музичні інструменти ті, хто бажав опанувати гру на бандурі чи скрипці.

14 грудня: українські народні прикмети

Наум наставляє на ум.

Батюшка Наум, виведи синка на ум.

Прийшов Наум — пора братися за ум.

14 грудня: що варто робити

Помолитися, щоб дитина добре вчився.

Поради, які ви отримаєте 14 грудня, будуть важливими

14 грудня: що категорично заборонено

Якщо ви подаєте милостиню нужденному, не дивіться йому в очі.

Краще не виходити з дому в темний час доби.

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