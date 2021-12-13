День ангела 14 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.
День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.
День ангела (іменини) 14 грудня святкують: Дмитро, Наум.
Чоловічі іменини
Дмитро
Стародавні греки вважали, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі". Дмитро – наполегливий, винахідливий і з оригінальним складом розуму. Його наполегливість легко передається оточенню. Дмитро – надійний і хороший друг. Аналітичний розум і кмітливість Дмитра допомагають йому швидко просуватися по службі. Він вміє справляти гарне враження, що дає йому ще одну конкурентну перевагу в житті.
Наум
Ім'я Наум має давньоєврейського походження і у перекладі означає "той, що утішає". У Біблії Наум – давньоєврейський пророк, що пророчив загибель Ніневії. Наум – товариська і добра людина. Він гостинний і самі любить ходити в гості. Уразливий, але не тримає довго зла. Може бути музикантом, лікарем, інженером, педагогом або архітектором. Наум зазвичай гарний сім'янин, вміє створювати затишок у будинку, попри важкий характер дружини.
Жіночі іменини
Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.
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