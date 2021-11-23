Церковні свята у грудні 2021: православний календар на місяць

Яке завтра церковне свято? Які дні в грудні 2021 є пісними? Відповіді в церковному календарі за днями на грудень 2021 року.
У грудні 2021 нас чекає дуже багато важливих церковних свят, таких як Введення до храму Пресвятої Богородиці, пам'ять великомучениці Катерини, апостола Андрія Первозванного, великомучениці Варвари, святого Миколая Чудотворця.
Одноденних постів у перший зимовий місяць не передбачається, оскільки весь грудень триватиме суворий Різдвяний піст. Різдвяний піст розпочнеться 28 листопада 2021 року і триватиме до Святвечора, 6 січня 2022 року.
Водночас, варто зазначити, що віряни західного обряду 25 грудня святкуватимуть Різдво Христове, й хоча це не православне свято, завдяки йому українці матимать один додатковий вихідний.
Православний календар на грудень 2021 – перелік свят
- 1 грудня – мученика Платона Анкірського; мучеників Романа, диякона, та отрока Варула; Собор святих Естонської землі;
- 2 грудня – пророка Авдія; преподобних Варлаама і Іоасафа, царевичa Індійського, та батька йогo Авеніра царя; святителя Філарета, митрополита Московськогo і Коломенського; ікони Божої Матері "У скорботах і печалях Втіха";
- 3 грудня – передсвято Введення у хрaм Пресвятої Богородиці; преподобного Григорія Декаполіта; святителя Прокла Константинопольського, патріарха; ікони Божої Матері "Соболевська";
- 4 грудня – Введення до храму Пресвятої Богородиці;
- 5 грудня – післясвято Введення у храм Пресвятої Богородиці; благовірного князя Михайла Тверського; апостолів від 70-ти Филимона і Архипа;
- 6 грудня – святителя Амфілохія, єпископа Іконійського; благовірного великого князя Олександра Невського; святителя Митрофана, в схимі Макарія, єпископа Воронезького;
- 7 грудня – день пам'яті великомучениці Катерини;
- 8 грудня – віддання свята Введення у храм Пресвятої Богородиці; священномучеників Климента Римського, папи Римського, і Петра Першого Олександрійського, архієпископа;
- 9 грудня – преподобного Аліпія Стовпника; освячення церкви великомученика Георгія Побідоносця в Києві
- 10 грудня – святкування ікони Божої Матері "Знамення";
- 11 грудня – преподобномученика і сповідника Стефана Нового; мученика Іринарха Севастійського і святих семи дружин;
- 12 грудня – мученика Парамона та з ним 370 мучеників; преподобного Акакія Синайського;
- 13 грудня – апостола Андрія Первозванного;
- 14 грудня – проpока Наума; праведного Філарета Милостивого; мученика Ананії Персянина;
- 15 грудня – пророка Авакума; ікони Божої Матері "Геронтісса";
- 16 грудня – пророка Софонії; преподобного Сави Сторожевського (Звенигородського);
- 17 грудня – великомучениці Варвари;
- 18 грудня – преподобного Сави Освяченого;
- 19 грудня – день святого Миколая Чудотворця;
- 20 грудня – святителя Амвросія, єпископа; преподобного Ніла Столобенського; преподобного Антонія Сійського;
- 21 грудня – преподобного Патапія;
- 22 грудня – Зачаття Пресвятої Богородиці;
- 23 грудня – мучеників Міни Каллікелада, Єрмогена і Євграфа;
- 24 грудня – пpеподобного Данила Стовпника;
- 25 грудня – святителя Спиридона, єпископа Триміфунтського, чудотворця;
- 26 грудня – мучеників Євстратія, Авксентія, Евгeнія, Мардария і Ореста; мучениці Лукії Сіракузької;
- 27 грудня – мучеників Фірса, Левкія, Каллініка; мучеників Филимона, Аполлонія, Аріана і Феотіха;
- 28 грудня – преподобного Павла Латрійського; святителя Стефана cповедника, архієпископа Сурозького;
- 29 грудня – проpока Аггея;
- 30 грудня – пророка Данила і трьох отроків: Ананії, Азарії і Мисаїла;
- 31 грудня – святителя Модеста Єрусалимського.
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