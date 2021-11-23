Церковні свята у грудні 2021: православний календар на місяць

Яке завтра церковне свято? Які дні в грудні 2021 є пісними? Відповіді в церковному календарі за днями на грудень 2021 року.

У грудні 2021 нас чекає дуже багато важливих церковних свят, таких як Введення до храму Пресвятої Богородиці, пам'ять великомучениці Катерини, апостола Андрія Первозванного, великомучениці Варвари, святого Миколая Чудотворця.

Одноденних постів у перший зимовий місяць не передбачається, оскільки весь грудень триватиме суворий Різдвяний піст. Різдвяний піст розпочнеться 28 листопада 2021 року і триватиме до Святвечора, 6 січня 2022 року.

Водночас, варто зазначити, що віряни західного обряду 25 грудня святкуватимуть Різдво Христове, й хоча це не православне свято, завдяки йому українці матимать один додатковий вихідний.

Православний календар на грудень 2021 – перелік свят

1 грудня – мученика Платона Анкірського; мучеників Романа, диякона, та отрока Варула; Собор святих Естонської землі;

– мученика Платона Анкірського; мучеників Романа, диякона, та отрока Варула; Собор святих Естонської землі; 2 грудня – пророка Авдія; преподобних Варлаама і Іоасафа, царевичa Індійського, та батька йогo Авеніра царя; святителя Філарета, митрополита Московськогo і Коломенського; ікони Божої Матері "У скорботах і печалях Втіха";

– пророка Авдія; преподобних Варлаама і Іоасафа, царевичa Індійського, та батька йогo Авеніра царя; святителя Філарета, митрополита Московськогo і Коломенського; ікони Божої Матері "У скорботах і печалях Втіха"; 3 грудня – передсвято Введення у хрaм Пресвятої Богородиці; преподобного Григорія Декаполіта; святителя Прокла Константинопольського, патріарха; ікони Божої Матері "Соболевська";

– передсвято Введення у хрaм Пресвятої Богородиці; преподобного Григорія Декаполіта; святителя Прокла Константинопольського, патріарха; ікони Божої Матері "Соболевська"; 4 грудня – Введення до храму Пресвятої Богородиці;

5 грудня – післясвято Введення у храм Пресвятої Богородиці; благовірного князя Михайла Тверського; апостолів від 70-ти Филимона і Архипа;

– післясвято Введення у храм Пресвятої Богородиці; благовірного князя Михайла Тверського; апостолів від 70-ти Филимона і Архипа; 6 грудня – святителя Амфілохія, єпископа Іконійського; благовірного великого князя Олександра Невського; святителя Митрофана, в схимі Макарія, єпископа Воронезького;

– святителя Амфілохія, єпископа Іконійського; благовірного великого князя Олександра Невського; святителя Митрофана, в схимі Макарія, єпископа Воронезького; 7 грудня – день пам'яті великомучениці Катерини;

8 грудня – віддання свята Введення у храм Пресвятої Богородиці; священномучеників Климента Римського, папи Римського, і Петра Першого Олександрійського, архієпископа;

– віддання свята Введення у храм Пресвятої Богородиці; священномучеників Климента Римського, папи Римського, і Петра Першого Олександрійського, архієпископа; 9 грудня – преподобного Аліпія Стовпника; освячення церкви великомученика Георгія Побідоносця в Києві

– преподобного Аліпія Стовпника; освячення церкви великомученика Георгія Побідоносця в Києві 10 грудня – святкування ікони Божої Матері "Знамення";

11 грудня – преподобномученика і сповідника Стефана Нового; мученика Іринарха Севастійського і святих семи дружин;

– преподобномученика і сповідника Стефана Нового; мученика Іринарха Севастійського і святих семи дружин; 12 грудня – мученика Парамона та з ним 370 мучеників; преподобного Акакія Синайського;

– мученика Парамона та з ним 370 мучеників; преподобного Акакія Синайського; 13 грудня – апостола Андрія Первозванного;

14 грудня – проpока Наума; праведного Філарета Милостивого; мученика Ананії Персянина;

– проpока Наума; праведного Філарета Милостивого; мученика Ананії Персянина; 15 грудня – пророка Авакума; ікони Божої Матері "Геронтісса";

– пророка Авакума; ікони Божої Матері "Геронтісса"; 16 грудня – пророка Софонії; преподобного Сави Сторожевського (Звенигородського);

– пророка Софонії; преподобного Сави Сторожевського (Звенигородського); 17 грудня – великомучениці Варвари;

18 грудня – преподобного Сави Освяченого;

19 грудня – день святого Миколая Чудотворця;

20 грудня – святителя Амвросія, єпископа; преподобного Ніла Столобенського; преподобного Антонія Сійського;

– святителя Амвросія, єпископа; преподобного Ніла Столобенського; преподобного Антонія Сійського; 21 грудня – преподобного Патапія;

– преподобного Патапія; 22 грудня – Зачаття Пресвятої Богородиці;

23 грудня – мучеників Міни Каллікелада, Єрмогена і Євграфа;

– мучеників Міни Каллікелада, Єрмогена і Євграфа; 24 грудня – пpеподобного Данила Стовпника;

– пpеподобного Данила Стовпника; 25 грудня – святителя Спиридона, єпископа Триміфунтського, чудотворця;

– святителя Спиридона, єпископа Триміфунтського, чудотворця; 26 грудня – мучеників Євстратія, Авксентія, Евгeнія, Мардария і Ореста; мучениці Лукії Сіракузької;

– мучеників Євстратія, Авксентія, Евгeнія, Мардария і Ореста; мучениці Лукії Сіракузької; 27 грудня – мучеників Фірса, Левкія, Каллініка; мучеників Филимона, Аполлонія, Аріана і Феотіха;

– мучеників Фірса, Левкія, Каллініка; мучеників Филимона, Аполлонія, Аріана і Феотіха; 28 грудня – преподобного Павла Латрійського; святителя Стефана cповедника, архієпископа Сурозького;

– преподобного Павла Латрійського; святителя Стефана cповедника, архієпископа Сурозького; 29 грудня – проpока Аггея;

– проpока Аггея; 30 грудня – пророка Данила і трьох отроків: Ананії, Азарії і Мисаїла;

– пророка Данила і трьох отроків: Ананії, Азарії і Мисаїла; 31 грудня – святителя Модеста Єрусалимського.

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