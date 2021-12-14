В Арктике зафиксировали рекордную жару

Арктика вследствие глобальных изменений климата нагревается вдвое быстрее остального мира.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зафиксировала новый температурный рекорд для Арктики – 38 ° C тепла в городе Верхоянск (Россия) 20 июня 2020 года.

Об этом идет речь на сайте Организации Объединенных Наций (ООН).

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Такая температура больше подходит для Средиземного моря, чем для Арктики. Рекордные градусы тепла были измерены на метеорологической станции наблюдения во время чрезвычайной и продолжительной сибирской жары. Средняя температура над Арктической Сибирью достигала на 10 °C выше нормы в течение большей части лета в прошлом году. Это привело к разрушительным пожарам, а также вызвало масштабную потерю морского льда и сыграло важную роль в том, что 2020 стал одним из трех самых теплых лет в истории наблюдений.

"Этот новый для Арктики рекорд является очередным показателем в серии наблюдений, которые поступили в Архив данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлениях и стали тревожным сигналом изменения нашего климата", — сказал Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас и вспомнил, что в 2020 году также было зафиксирован новый температурный рекорд (18,3 ° C) для Антарктического континента.

Метеорологи предполагают, по всей вероятности, что в будущем в Арктическом регионе произойдут большие экстремальные ситуации. По данным ученых, Арктика в результате глобальных изменений климата нагревается вдвое быстрее остального мира.

В настоящее время исследователи ВМО работают над тем, чтобы проверить показания температуры на уровне 54,4 °C, зарегистрированные в 2020 и 2021 годах в самом жарком месте в мире – Долине Смерти в Калифорнии, и подтвердить новый температурный рекорд для Европы +48,8 °C, зарегистрированный на итальянском острове Сицилия этим летом.

Напомним, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, ноябрь-2021 в Киеве стал самым теплым с 1881 года. Среднемесячная температура составила +4,8 градуса, что на 2,2 градуса выше климатической нормы 1991-2020 годов.

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