В Арктике зафиксировали рекордную жару

Арктика вследствие глобальных изменений климата нагревается вдвое быстрее остального мира.
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зафиксировала новый температурный рекорд для Арктики – 38 ° C тепла в городе Верхоянск (Россия) 20 июня 2020 года.
Об этом идет речь на сайте Организации Объединенных Наций (ООН).
Такая температура больше подходит для Средиземного моря, чем для Арктики. Рекордные градусы тепла были измерены на метеорологической станции наблюдения во время чрезвычайной и продолжительной сибирской жары. Средняя температура над Арктической Сибирью достигала на 10 °C выше нормы в течение большей части лета в прошлом году. Это привело к разрушительным пожарам, а также вызвало масштабную потерю морского льда и сыграло важную роль в том, что 2020 стал одним из трех самых теплых лет в истории наблюдений.
"Этот новый для Арктики рекорд является очередным показателем в серии наблюдений, которые поступили в Архив данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлениях и стали тревожным сигналом изменения нашего климата", — сказал Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас и вспомнил, что в 2020 году также было зафиксирован новый температурный рекорд (18,3 ° C) для Антарктического континента.
Метеорологи предполагают, по всей вероятности, что в будущем в Арктическом регионе произойдут большие экстремальные ситуации. По данным ученых, Арктика в результате глобальных изменений климата нагревается вдвое быстрее остального мира.
В настоящее время исследователи ВМО работают над тем, чтобы проверить показания температуры на уровне 54,4 °C, зарегистрированные в 2020 и 2021 годах в самом жарком месте в мире – Долине Смерти в Калифорнии, и подтвердить новый температурный рекорд для Европы +48,8 °C, зарегистрированный на итальянском острове Сицилия этим летом.
Напомним, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, ноябрь-2021 в Киеве стал самым теплым с 1881 года. Среднемесячная температура составила +4,8 градуса, что на 2,2 градуса выше климатической нормы 1991-2020 годов.
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