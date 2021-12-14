В Україні синоптики попередили про сильне похолодання: коли та де зіпсується погода

В Україні синоптики попередили про сильне похолодання: коли та де зіпсується погода

Подекуди в Україні температура повітря опуститься до 18 градусів.

В Україну йде серйозне похолодання. Температура повітря вночі подекуди може опуститися до 10—18 градусів.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написала синоптикиня Наталка Діденко.

15 грудня у більшості регіонів України стовпчик термометра покаже мінус два градуси, подекуди — плюс два. У західних областях температура повітря опуститься до 10 градусів.

У Карпатах, а також у навкологірських областях прогнозується сніг. У південній та центральних частинах країни попереджають про дощ та мокрий сніг. У Донецькій області очікується сильний вітер.

“Ці градуси — не якась дивина для нашого клімату, проте ми розслабилися серед сирої "ніякої" погоди з нулями та навіть "плюсами" і тому перший пристойніший мороз завжди відчутніше хапає за ніс та щоки і створює проблеми для комунальників”, — підкреслила синоптикиня.

Нагадаємо, що негода знеструмила понад 170 сіл і міст Львівської області.

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