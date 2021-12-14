Тоня Матвієнко довела до сліз виступом для українських прикордонників: "Сердце завмирає"

Тоня Матвієнко довела до сліз виступом для українських прикордонників: "Сердце завмирає"

Артистка дала мініконцерт на кордоні з Білоруссю.

Українська співачка Тоня Матвієнко напередодні новорічних свят вирішила підтримати військових та поїхала до них з концертом.

Так, артистка виступила для прикордонників на кордоні з Білоруссю в пункті пропуску "Виступовичі". У своєму Instagram виконавиця показала, як, попри холод, співала просто неба. Слухачі стали в коло та насолоджувалися голосом зірки.

Також Тоня запалила разом із військовими під жваву пісню Квітки Цісик – "Коханий". Разом вони влаштували танці.

"Десь там на кордоні співали, раділи, танцювали… Вдячна", – прокоментувала Матвієнко.

Такий вчинок зірки зворушив її фанатів до сліз.

Низький уклін вам і хлопцям

Хлопці в захваті

Сердце завмирає

Аж мурашки по тілу, виплакалася

Ви красуня, дякуємо за підтримку прикордонників

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