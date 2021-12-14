Тоня Матвієнко довела до сліз виступом для українських прикордонників: "Сердце завмирає"

Артистка дала мініконцерт на кордоні з Білоруссю.
Українська співачка Тоня Матвієнко напередодні новорічних свят вирішила підтримати військових та поїхала до них з концертом.
Так, артистка виступила для прикордонників на кордоні з Білоруссю в пункті пропуску "Виступовичі". У своєму Instagram виконавиця показала, як, попри холод, співала просто неба. Слухачі стали в коло та насолоджувалися голосом зірки.
Також Тоня запалила разом із військовими під жваву пісню Квітки Цісик – "Коханий". Разом вони влаштували танці.
"Десь там на кордоні співали, раділи, танцювали… Вдячна", – прокоментувала Матвієнко.
Такий вчинок зірки зворушив її фанатів до сліз.
- Низький уклін вам і хлопцям
- Хлопці в захваті
- Сердце завмирає
- Аж мурашки по тілу, виплакалася
- Ви красуня, дякуємо за підтримку прикордонників
Читайте також: