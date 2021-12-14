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YUNA-2022: імена номінантів музичної премії

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YUNA-2022: імена номінантів музичної премії

YUNA-2022 / Пресслужба премії YUNA

Загалом премію буде вручено у 16 номінаціях.

Сьогодні, 14 грудня, оргкомітет Національної музичної премії YUNA-2022 називає номінантів.

Оголошення імен артистів, які стануть претендентами на нагороди, вперше відбувається онлайн у прямому ефірі. Загалом премію буде вручено у 16 номінаціях.

Визначення номінантів відбувалося під час 1 туру голосування за участі експертів журі премії. Цього року до його складу входить 75 представників музичної індустрії - радіостанцій, телеканалів, друкованих та онлайн-медіа і квиткових операторів.

Номінанти YUNA-2022:

Найкращий виконавець

  • DANTES
  • MAX BARSKIH
  • MONATIK
  • Wellboy
  • Артем Пивоваров

Найкраща виконавиця

  • alyona alyona
  • DOROFEEVA
  • Jerry Heil
  • NK
  • Тіна Кароль

Найкращий попгурт

  • KALUSH
  • KAZKA
  • LATEXFAUNA
  • TVORCHI
  • КОРРУПЦИЯ

Найкращий рокгурт

  • The HARDKISS
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Бумбокс
  • Океан Ельзи
  • СКАЙ

Найкраща пісня

  • SHUM – Go_A
  • Гуси – Wellboy
  • Зорі – KALUSH
  • М'ята – KAZKA
  • Рандеву – Артем Пивоваров

Найкраща пісня іншою мовою

  • Bestseller – MAX BARSKIH та Zivert
  • Falling – TVORCHI
  • gorit – DOROFEEVA
  • Зажигать / JOMO – MONATIK
  • Красное вино – NK

Найкращий альбом

  • Hotin – KALUSH
  • KOLIR – ONUKA
  • ROAD – TVORCHI
  • Жива і не залізна – The HARDKISS
  • Красное вино – NK

Список доповнюється…

Зауважимо, на нагороди YUNA-2022 претендують роботи виконавців, які були випущені у період від 1 листопада 2020 року до 31 жовтня 2021 року. На перемогу у категоріях "Найкраща виконавиця". "Найкращий виконавець", "Найкращий попгурт" та "Найкращий рокгурт" номіновані лише ті артисти, які протягом цього періоду випустили мінімум дві нові пісні.

YUNA-2022 / © Пресслужба премії YUNA
YUNA-2022 / Пресслужба премії YUNA

"Довгий список кандидатів на премію цього року приголомшує не менше, ніж у минулі роки. В ньому, наприклад, було понад 250 альбомів та ЕР, близько 400 відеокліпів і більш ніж 600 пісень. І це лише ті, хто потрапив до різних списків топ-100 національних радіостанцій та музичних телеканалів протягом року. Ми дуже тішимося з того, що українська музична індустрія настільки потужна, і впевнені, що статуетки YUNA-2022 виграють найсильніші з артистів", - зазначив співзасновник та генпродюсер премії Павло Шилько.

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