YUNA-2022: імена номінантів музичної премії

Загалом премію буде вручено у 16 номінаціях.

Сьогодні, 14 грудня, оргкомітет Національної музичної премії YUNA-2022 називає номінантів.

Оголошення імен артистів, які стануть претендентами на нагороди, вперше відбувається онлайн у прямому ефірі. Загалом премію буде вручено у 16 номінаціях.

Визначення номінантів відбувалося під час 1 туру голосування за участі експертів журі премії. Цього року до його складу входить 75 представників музичної індустрії - радіостанцій, телеканалів, друкованих та онлайн-медіа і квиткових операторів.

Номінанти YUNA-2022:

Найкращий виконавець

DANTES

MAX BARSKIH

MONATIK

Wellboy

Артем Пивоваров

Найкраща виконавиця

alyona alyona

DOROFEEVA

Jerry Heil

NK

Тіна Кароль

Найкращий попгурт

KALUSH

KAZKA

LATEXFAUNA

TVORCHI

КОРРУПЦИЯ

Найкращий рокгурт

The HARDKISS

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Океан Ельзи

СКАЙ

Найкраща пісня

SHUM – Go_A

Гуси – Wellboy

Зорі – KALUSH

М'ята – KAZKA

Рандеву – Артем Пивоваров

Найкраща пісня іншою мовою

Bestseller – MAX BARSKIH та Zivert

Falling – TVORCHI

gorit – DOROFEEVA

Зажигать / JOMO – MONATIK

Красное вино – NK

Найкращий альбом

Hotin – KALUSH

KOLIR – ONUKA

ROAD – TVORCHI

Жива і не залізна – The HARDKISS

Красное вино – NK

Список доповнюється…

Зауважимо, на нагороди YUNA-2022 претендують роботи виконавців, які були випущені у період від 1 листопада 2020 року до 31 жовтня 2021 року. На перемогу у категоріях "Найкраща виконавиця". "Найкращий виконавець", "Найкращий попгурт" та "Найкращий рокгурт" номіновані лише ті артисти, які протягом цього періоду випустили мінімум дві нові пісні.

YUNA-2022 / Пресслужба премії YUNA

"Довгий список кандидатів на премію цього року приголомшує не менше, ніж у минулі роки. В ньому, наприклад, було понад 250 альбомів та ЕР, близько 400 відеокліпів і більш ніж 600 пісень. І це лише ті, хто потрапив до різних списків топ-100 національних радіостанцій та музичних телеканалів протягом року. Ми дуже тішимося з того, що українська музична індустрія настільки потужна, і впевнені, що статуетки YUNA-2022 виграють найсильніші з артистів", - зазначив співзасновник та генпродюсер премії Павло Шилько.

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