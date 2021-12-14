Ціна газу в Європі знову стрімко зростає: у чому причина

Ціна газу в Європі знову стрімко зростає: у чому причина

Усього за один день вартість блакитного палива зросла майже на 7%.

Спотова ціна газу в Європі перевищила 1400 доларів за тисячу кубометрів. Це максимальний показник від початку жовтня 2021 року, коли вартість блакитного палива досягнула майже 2000 доларів за тисячу кубів.

Про це свідчить інформація, опублікована на сайті біржі ICE Futures.

Ціна ф'ючерсу на січень за індексом нідерландського TTF становила 122 євро за Мвт-год (тобто 1425 доларів за тисячу кубометрів).

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У листопаді контракт “на день вперед” на TTF у середньому коштував 945 доларів, у грудні – 1 153 доларів за тисячу кубометрів. Найвищий показник цього року був 5 жовтня, коли ціна на блакитне паливо в Європі досягла 160 євро за МВт-год (майже 2 000 доларів за тисячу кубометрів).

Зростання вартості пов'язують із заявою нової очільниці МЗС Німеччини, яка поставила під сумнів швидкий запуск російського газогону “Північний потік-2”. Окрім того, "Газпром" не виконав обіцянки про збільшення обсягів газу для закачування в європейські сховища, які зараз заповнені на 60%.

Нагадаємо, у понеділок, 13 грудня, на тлі геополітичної напруженості, зумовленої загрозою російського вторгнення в Україну, ринок акцій РФ прискорив падіння.

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