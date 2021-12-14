Цена газа в Европе снова стремительно растет: в чем причина

Цена газа в Европе снова стремительно растет: в чем причина

Всего за один день стоимость голубого топлива выросла почти на 7%.

Спотовая цена газа в Европе превысила 1400 долларов за тысячу кубометров. Это максимальный показатель с начала октября 2021 года, когда стоимость голубого топлива достигла почти 2000 долларов за тысячу кубов.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте биржи ICE Futures.

Цена фьючерса на январь по индексу нидерландского TTF составила 122 евро за МВт-час (т.е. 1425 долларов за тысячу кубометров).

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В ноябре контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоил 945 долларов, в декабре — 1153 долларов за тысячу кубометров. Самый высокий показатель в этом году был 5 октября, когда цена на голубое топливо в Европе достигла 160 евро за МВт-час (около 2 000 долларов за тысячу кубометров).

Рост стоимости связывают с заявлением новой главы МИД Германии, которая поставила под сомнение скорый запуск российского газопровода "Северный поток-2". Кроме того, "Газпром" не выполнил обещания об увеличении объемов газа для закачки в европейские хранилища, которые сейчас заполнены на 60%.

Напомним, в понедельник, 13 декабря, на фоне геополитической напряженности, вызванной угрозой российского вторжения в Украину, рынок акций РФ ускорил падение.

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