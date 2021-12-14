Лидия Таран вакцинировала 14-летнюю дочь от коронавируса

После укола Василина чувствует себя хорошо.

Звезда канала 1+1 Лидия Таран поделилась с поклонниками важным событием.

Так, ведущая ТСН вакцинировала свою 14-летнюю дочь Василину от коронавируса. Об этом звездная мама сообщила в сторис своей страницы в Instagram.

Таран запостила фотографию, на которой вместе с дочерью находится в клинике. Василиса сидит на кушетке, уже с пластырем на руке после укола. Судя по выражению лица девочки, все прошло хорошо. На фото дочь Лидии искренне улыбается и показывает место укола.

instagram.com/lidiyataran

"Теперь она ВВ – вакцинированная Вася. Чувствует себя прекрасно, может начнет лучше учиться с новым чипом", — прокомментировала Лидия и сопроводила пост хештегом #Vactinationday.

Судя по всему, звездная мама решила не рисковать здоровьем дочери и как только в Украине разрешили вакцинировать детей, решила это сделать не откладывая.

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