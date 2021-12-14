Когда "Омикрон" вытеснит "Дельту" в Украине: врач сделал прогноз

Единственная угроза – это появление в будущем нового штамма, который будет пробивать иммунитет, считает Жиравецкий.

Уже несколько месяцев в мире гуляет новый штамм коронавируса "Дельта", но не успели еще к нему привыкнуть, как на смену ему пришел еще более новый — "Омикрон". Пока что в Украине нет официально зарегистрированных случаев "Омикрона", но в том, что он уже дышит в спину украинцам, не сомневается врач Тарас Жиравецкий.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Пандемия действительно идет на убыль, количество госпитализаций снизилось в несколько раз, поэтому надеемся, что новой мощной волны у нас не будет. "Омикрон", вероятно, уже есть в Украине, но ему нужно минимум месяц, чтобы вытеснить штамм "Дельта". Пока, судя по статистике в ЮАР, новый штамм не создал коллапса медицинской системы, поэтому надеемся, что и у нас все будет хорошо", — написал Жиравецкий.

Он отметил, что 40% взрослого населения уже вакцинировано, а более 50% уже переболело, поэтому постепенно создается коллективный иммунинет.

"Единственная угроза — это появление в будущем нового штамма, который будет пробивать иммунитет вакцинированных и переболевших. Если такого не произойдет, пандемия завершится. Мой прогноз, что к лету ковидные больницы уже будут пусты, и мы сможем немного расслабиться и вернуться к нормальной жизни", — прогнозирует Тарас Жиравецкий.

Напомним, что компании Pfizer и Moderna уже готовы через 100 дней модифицировать и выпустить новую вакцину от "Омикрона", вероятно, именно этими препаратами будут делать третью, бустерную дозу.

Читайте также: